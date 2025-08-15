15/08/2025
Universo POP
Zambelli passa por perícia e nova audiência na Itália ainda em agosto

Escrito por Metrópoles
zambelli-passa-por-pericia-e-nova-audiencia-na-italia-ainda-em-agosto

Presa na Itália desde o final de julho, a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) passará por uma perícia médica e uma nova audiência de custódia ainda em agosto. A informação foi confirmada ao Metrópoles pelo advogado da parlamentar, Fábio Pagnozzi.

Nessa quarta-feira (13/8), a deputada passou mal ao ser ouvida no Tribunal de Apelação de Roma. A parlamentar chegou a ser atendida por um socorrista da Corte.

Carla Zambelli

A deputada Carla Zambelli

Carla Zambelli

Zambelli na lista da Interpol

Zambelli na lista da Interpol

De acordo com o defensor de Zambelli, ela passará pela perícia na segunda-feira (18/8), e uma audiência para avaliar eventual relaxamento do encarceramento ocorrerá no dia 27 de agosto.

A realização da perícia foi determinada em caráter de urgência pelo juiz Michele Monteleone, que estipulou 22 de agosto como prazo final para a realização do procedimento. Zambelli teria mais de 10 doenças, incluindo a síndrome da taquicardia postural ortostática. A defesa da parlamentar tem alegado motivos médicos para argumentar pela soltura dela.

Zambelli está presa no Instituto Penitenciário de Rebibbia, em Roma. Ela estava foragida desde o fim de maio, quando foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 10 anos de prisão, no caso de invasão hacker ao sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Antes de viajar à Itália, Zambelli passou pelos Estados Unidos. A Advocacia-Geral da União (AGU) trabalha para atender ao pedido de extradição formulado pelo Brasil.

