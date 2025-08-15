Zambelli passa por perícia e nova audiência na Itália ainda em agosto

Presa na Itália desde o final de julho, a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) passará por uma perícia médica e uma nova audiência de custódia ainda em agosto. A informação foi confirmada ao Metrópoles pelo advogado da parlamentar, Fábio Pagnozzi.
Nessa quarta-feira (13/8), a deputada passou mal ao ser ouvida no Tribunal de Apelação de Roma. A parlamentar chegou a ser atendida por um socorrista da Corte.
6 imagensFechar modal.1 de 6
Reprodução/Montagem Metrópoles2 de 6
Carla Zambelli
Foto: Hugo Barreto/Metrópoles3 de 6
A deputada Carla Zambelli
Igo Estrela/Metrópoles @igoestrela4 de 6
Carla Zambelli
Igo Estrela/Metrópoles @igoestrela5 de 6
Zambelli na lista da Interpol
coluna Paulo Cappelli6 de 6
Zambelli na lista da Interpol
coluna Paulo Cappelli
De acordo com o defensor de Zambelli, ela passará pela perícia na segunda-feira (18/8), e uma audiência para avaliar eventual relaxamento do encarceramento ocorrerá no dia 27 de agosto.
A realização da perícia foi determinada em caráter de urgência pelo juiz Michele Monteleone, que estipulou 22 de agosto como prazo final para a realização do procedimento. Zambelli teria mais de 10 doenças, incluindo a síndrome da taquicardia postural ortostática. A defesa da parlamentar tem alegado motivos médicos para argumentar pela soltura dela.
Leia também
-
Zambelli seguirá presa na Itália; deputada passa mal em audiência
-
Veja a ficha sigilosa de Zambelli na Interpol
-
Zambelli se emociona ao encontrar o pai em audiência na Itália
-
Juiz determina perícia médica urgente para Carla Zambelli na Itália
Zambelli está presa no Instituto Penitenciário de Rebibbia, em Roma. Ela estava foragida desde o fim de maio, quando foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 10 anos de prisão, no caso de invasão hacker ao sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
Antes de viajar à Itália, Zambelli passou pelos Estados Unidos. A Advocacia-Geral da União (AGU) trabalha para atender ao pedido de extradição formulado pelo Brasil.