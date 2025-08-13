13 de agosto de 2025
Zambelli seguirá presa na Itália; deputada passa mal em audiência

Em audiência na Itália, a deputada sentiu-se mal e uma perícia médica urgente foi autorizada

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), ouvida no Tribunal de Apelação de Roma nesta quarta-feira (13), passou mal durante a audiência, mas optou por dar continuidade ao processo. Ela chegou a ser atendida por um socorrista, e o juiz autorizou uma perícia médica urgente até 22 de agosto. A deputada, que sofre de mais de dez doenças e estaria sem seus medicamentos na prisão, apareceu “abatida e bastante magra”.

Prisão e extradição

Uma nova audiência foi marcada para 27 de agosto. Zambelli segue detida no Instituto Penitenciário de Rebibbia, na periferia de Roma, onde deve permanecer até a conclusão do processo de extradição, solicitado pelo governo brasileiro. Durante a audiência, ela se emocionou e mandou um beijo para o pai, que a acompanhava.

A deputada está foragida da Justiça brasileira desde o final de maio, após ser condenada a 10 anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no caso de invasão hacker ao sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Fonte: Tribunal de Apelação de Roma e Metrópoles

Redigido por Contilnet.

