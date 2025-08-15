15/08/2025
Zanin marca julgamento de Bolsonaro e mais sete réus para 2 de setembro

O ex-presidente e seus aliados serão julgados pela primeira turma do STF

O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), agendou para o dia 2 de setembro o início do julgamento de Jair Bolsonaro e de outros sete réus da ação penal sobre a suposta tentativa de golpe de Estado. O julgamento será conduzido pela Primeira Turma do STF e terá sessões nos dias 2, 3, 9, 10 e 12 de setembro.

Bolsonaro, apontado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) como o líder da suposta trama golpista, enviou suas alegações finais na quarta-feira (14), negando qualquer envolvimento e reafirmando seu apoio à democracia. Os outros sete réus também já apresentaram suas defesas.

Além de Zanin e Alexandre de Moraes, que pediu a marcação da data, a Primeira Turma é composta pelos ministros Cármen Lúcia, Luiz Fux e Flávio Dino.

Os réus do processo

A lista dos réus do chamado “núcleo 1” inclui:

  • Jair Bolsonaro: ex-presidente da República;
  • Alexandre Ramagem: ex-diretor da Abin;
  • Almir Garnier: ex-comandante da Marinha;
  • Anderson Torres: ex-ministro da Justiça;
  • Augusto Heleno: ex-ministro do GSI;
  • Paulo Sérgio Nogueira: ex-ministro da Defesa;
  • Walter Braga Netto: ex-ministro e candidato a vice;
  • Mauro Cid: ex-ajudante de ordens de Bolsonaro e delator do processo.

Fonte: Supremo Tribunal Federal (STF), Isto É

Redigido por Contilnet.

