Zé Felipe defende Luan Pereira e chama Dado Dolabella de folgado

24/08/2025
Universo POP
Escrito por Metrópoles
Zé Felipe comentou na madrugada deste domingo (24/8) sobre a polêmica envolvendo Luan Pereira, Dado Dolabella e Wanessa Camargo. Durante um show em Canabrava do Norte, no interior do Mato Grosso, o filho de Leonardo saiu em defesa de Luan.

“Vocês viram o cara batendo no Luan Pereira?”, iniciou. “A sorte é que o moleque é bom, muito abençoado. Se tivesse acontecido em Goiás ou aqui no Mato Grosso, ele levaria muita bala”. As informações são do portal LeoDias.

Em outros momentos do desabafo, Zé Felipe ainda chamou Dado de “cara folgado” e “filho de uma égua”.

Zé Felipe

O cantor Luan Pereira.

Dado Dolabella e Wanessa Camargo

Wanessa Camargo e Dado Dolabella

Confusão

Wanessa Camargo e outros participantes do Dança dos Famosos estavam em uma confraternização, em um bar do Rio de Janeiro, quando Dado Dolabella teve uma crise de ciúmes.

Durante a comemoração, Luan Pereira tentou mostrar um passo de dança para a cantora, segurando-a pela cintura. Dado não gostou da atitude e causou uma confusão.

Leia também

O ator chegou a empurrar o sertanejo, que acabou caindo no chão. Fontes relataram que ele chegou a empurrar Wanessa, mas ela negou a informação.

“Gente, voltando pra SP, após dois dias lindos de ensaio para o Dança dos Famosos. Fui para um after com uma turma do programa. Houve uma crise de ciúmes por parte do meu ex, Dado, com relação ao meu amigo Luan Pereira, que gerou um momento infeliz com o Luan, que é um querido. Não houve nenhuma agressão comigo. Estou muito bem! Vamos viver de verdade! E dançar muito!”, declarou.

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

