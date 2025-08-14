14/08/2025
Zé Felipe é visto beijando influenciadora em festa; saiba quem é Victória Miranda

Cantor trocou beijos com a jovem em um evento em Goiânia, após término com Virginia Fonseca

O cantor Zé Felipe foi visto em uma festa com amigos em Goiânia, onde teria trocado beijos com a influenciadora Victória Miranda. A informação foi divulgada pela jornalista Gaby Cabrini. O evento aconteceu pouco tempo depois de o cantor ter participado da celebração de 11 meses de seu filho, José Leonardo.

Victória Miranda é uma influenciadora de moda e estilo de vida, com mais de 200 mil seguidores no Instagram. O programa Fofocalizando resgatou uma publicação que indicou que a jovem já teria sido flagrada em clima de intimidade com Matheus Vargas, irmão de Zé Felipe.

Vale lembrar que o cantor está solteiro desde maio, quando terminou seu casamento de seis anos com a influenciadora digital Virginia Fonseca. Em uma entrevista recente, Zé Felipe já havia confirmado que “beijou na boca” após o fim do relacionamento.

