Zeca da Farinha ganha com a maior mandioca no Festival da Farinha em Cruzeiro do Sul

O produtor rural José Oliveira do Nascimento, mais conhecido como Zeca da Farinha, do município de Mâncio Lima, voltou a ser destaque no Festival da Farinha de Cruzeiro do Sul. Reconhecido por suas conquistas consecutivas, ele acumula premiações em diferentes categorias da competição: melhor farinha, melhor derivado, maior macaxeira e macaxeira mais pesada.

Com três anos seguidos de vitórias, Zeca explica que seu segredo está no investimento em conhecimento e na melhoria genética da maniva. “A forma de plantar é a mesma, mas o diferencial é o melhoramento. Estou há quatro anos desenvolvendo essa qualidade de macaxeira. Só eu tenho porque estudo e pesquiso sobre ela”, afirmou.

Mesmo sem apoio direto da prefeitura na produção, o agricultor segue apostando em recursos próprios para manter seu trabalho. Ele reforça, no entanto, a importância do festival como vitrine para o reconhecimento dos produtores. “O Festival da Farinha é o espaço onde podemos mostrar o valor do nosso trabalho. Eu não tenho condições de divulgar sozinho, mas graças à imprensa podemos apresentar o que produzimos”, destacou.

Para Zeca, cada edição é uma nova oportunidade de superação. “Um ano ganho com a mais pesada, no outro com a maior. Ano que vem, com certeza, vou concorrer de novo e buscar mais uma vitória”, disse confiante o agricultor, que já se tornou referência no cultivo da mandioca no Vale do Juruá.