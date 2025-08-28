Zelador teria agredido moradora por temer demissão: “Ódio e vingança”

O ataque ocorrido nessa quarta-feira (27/8) em um edifício no bairro do Rio Vermelho, em Salvador, pode ter sido motivado pelo medo de demissão. Um zelador, funcionário do condomínio há cerca de 10 anos, é suspeito de agredir brutalmente uma moradora e iniciar um incêndio no prédio. Ele está hospitalizado sob custódia da Polícia Militar.

A vítima, de 48 anos, foi encontrada inconsciente no apartamento onde mora, no quarto andar do edifício. Ela sofreu diversos traumatismos no rosto e permanece internada no Hospital Geral do Estado (HGE). Segundo o major André Moreira, do 3º Batalhão do Corpo de Bombeiros, o apartamento estava bastante revirado, com sinais de luta corporal. “Ela foi bastante agredida por esse homem, com socos na face. Uma covardia muito grande”, relatou.

