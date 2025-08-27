Zequinha Lima abre Festival da Farinha e ressalta impacto econômico e cultural do evento

O Complexo Esportivo de Cruzeiro do Sul foi tomado pelo público na noite desta quarta-feira (27) para a abertura oficial do Festival da Farinha, evento que já se consolidou como uma das principais vitrines da agricultura familiar no Acre. Durante o lançamento, o prefeito Zequinha Lima ressaltou a importância da festa para a valorização da cultura local, a geração de renda e o fortalecimento da economia regional.

O gestor lembrou que, há poucas semanas, Cruzeiro do Sul também comemorou o reconhecimento da indicação geográfica para o açaí e a farinha produzidos na região. “É a combinação perfeita para dois produtos que são símbolos da nossa identidade. Aqui no interior do Acre temos cinco municípios no Juruá, e cada um busca valorizar sua cultura com festivais. Cruzeiro do Sul não é diferente. A gente tem a tradição de produzir a melhor farinha do Brasil, e nada mais justo do que celebrar essa riqueza”, destacou.

Zequinha Lima também enfatizou o impacto econômico do festival, comparando ao sucesso recente do Festival do Açaí em Feijó. “Quem esteve em Feijó viu a quantidade de pessoas presentes. Aqui em Cruzeiro do Sul já podemos ver também a grande movimentação. Esse evento aquece a economia, traz oportunidades, coloca a agricultura familiar em evidência e ajuda muita gente a melhorar de vida”, afirmou.

O prefeito reforçou ainda o compromisso da gestão em apoiar o pequeno produtor rural. Ele lembrou a entrega de mais de 500 equipamentos agrícolas feita pela prefeitura recentemente, com o objetivo de facilitar o trabalho no campo. “Queremos incentivar e motivar os agricultores para manterem seus negócios em dia, produzindo com qualidade e abastecendo a cidade com produtos mais acessíveis”, completou.

Sobre a logística do evento, Zequinha explicou que foram firmadas parcerias para organizar o trânsito e garantir quatro áreas de estacionamento próximas ao Complexo Esportivo. “Quem estiver em casa pode vir participar com tranquilidade. O Festival da Farinha segue até sábado, e contamos com a presença de todos”, concluiu.