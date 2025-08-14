Zequinha Lima garante melhorias para a Comunidade Estirão do Remanso

A Secretaria Municipal de Obras, Mobilidade Urbana e Habilitação de Cruzeiro do Sul está reabrindo o ramal da comunidade Estirão do Remanso que segue até o Rio Juruá. Também será feita a limpeza da praia, proporcionando um ambiente salubre para os visitantes. O prefeito Zequinha Lima vistoriou o serviço na manhã desta quinta-feira,14.

“Estamos dando acesso ao Rio Juruá aqui na comunidade Estirão do Remanso. Essa praia servirá para que as pessoas possam aproveitar seu final de semana, assando seu peixe, sua carne. A praia é extensa, vamos realizar a limpeza e próximo ano faremos um grande festival aqui na comunidade”, citou o prefeito.

O Presidente da Comunidade Estirão do Remanso, José Artemio Ferreira, agradeceu pelas melhorias que a gestão do Prefeito Zequinha Lima garantiu para a comunidade.

“ O prefeito não negou as máquinas para reabrir nosso ramal. Ele tem sido o melhor prefeito para nossa comunidade porque todas melhorias chegaram para nós ”, agradeceu.