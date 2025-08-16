16/08/2025
Universo POP
Lady Gaga assina contrato e voltará ao Brasil em março de 2026; saiba detalhes
Homem sai do carro para ouvir áudio de amante, esquece Bluetooth ligado no carro e esposa ouve tudo
Vaza foto sensual de processo contra Hytalo Santos
Perícia aponta que assinaturas em testamento de Cid Moreira são falsas
Marina Ruy Barbosa emociona com homenagem à Glória Maria
Felca revela destino do lucro de vídeo que motivou prisão de Hytalo
Felca revela que investigou Hytalo Santos por um ano antes de denúncia
Hytalo santos é preso por intimidar testemunhas e destruir provas
Fazendeiro cria milharal gigante para inusitado pedido de casamento
Tom Cruise recusa convite para receber homenagem de Donald Trump

Zequinha Lima inicia programa “Olhar com Carinho” com cirurgias oftalmológicas em Cruzeiro do Sul

Programa é resultado de emenda parlamentar do deputado Eduardo Veloso

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul deu início Neste sábado, 16, ao programa “Olhar com Carinho”, durante uma cerimônia na Unidade Básica de Saúde Jesuíno Lins que fica no bairro do Alumínio. O evento contou com a presença do prefeito Zequinha Lima e marcou o começo das cirurgias oftalmológicas na UBS. O programa é resultado de uma emenda parlamentar do deputado Eduardo Veloso e, neste primeiro dia, 14 pacientes já foram submetidos ao procedimento cirúrgico.

Zequinha Lima inicia o programa “Olhar com Carinho” com cirurgias oftalmológicas. Foto: Ascom

O prefeito Zequinha Lima destacou a importância da iniciativa. “Hoje é um dia histórico para a nossa cidade. Graças à parceria com o deputado federal Eduardo Veloso, estamos lançando o programa “Olhar com Carinho”. Este projeto se tornará uma referência em oftalmologia para Cruzeiro do Sul e toda a região do Juruá. Iniciamos com 14 pacientes, principalmente idosos, que estavam na fila de Tratamento Fora de Domicílio (TFD) aguardando cirurgia em Rio Branco. Agora, eles poderão realizar o procedimento aqui, perto de suas famílias, e os pacientes que não vai ser necessário fazer a cirurgia, o município vai oferecer uma consulta oftalmológica e diante do resultado, nós vamos também ofertar o óculos e a lente para esse cidadão”, afirmou Zequinha.

O deputado Eduardo Veloso também ressaltou a relevância da colaboração com a prefeitura. “Estamos dando um passo significativo no combate à cegueira no Acre. Agradeço ao prefeito Zequinha por abraçar esse projeto, que não só oferece atendimentos oftalmológicos, mas também proporciona dignidade às pessoas que não têm condições de arcar com os custos de uma cirurgia ou de óculos. O prefeito demonstra sensibilidade ao garantir que a população tenha acesso a serviços de saúde de qualidade, sem a necessidade de deslocamento para Rio Branco”, disse.

Programa é resultado de emenda parlamentar do deputado Eduardo Veloso. Foto: Ascom

Os pacientes poderão procurar a unidade básica de saúde mais próxima de suas casas onde o médico da família avaliará a necessidade de encaminhamento . “Se for necessário, preenche a guia do Tratamento Fora do Domicílio- TFD, e o próximo passo é o sistema de regulação – CISREG, integrado à rede estadual. O paciente entra na fila de agendamento que vai ser utilizada pelo programa Olhar de Carinho. Quem estiver na fila do CISREG, de acordo com a ordem de chegada, vai ser chamado, faz-se um contato telefônico com a pessoa de referência, com o acompanhante, já com o agendamento, com o dia, local, data e tipo de cirurgia”, detalhou o secretário de saúde de Cruzeiro do Sul Marcelo Siqueira, explicou como funcionará o atendimento. “

Maria Socorro Ciacci, de 66 anos, expressou sua gratidão pela oportunidade de realizar a cirurgia. “Estou muito feliz por este momento. Não existe medo nem tristeza, no momento é só felicidade em poder enxergar, ver bem meus netos, meus filhos e fazer minhas coisas, como meus bolos, e sei que agora já vou fazer melhor ainda. Então, essa cirurgia aqui, perto da minha família, foi uma bênção. Só tenho gratidão por tudo”, concluiu.

Evento marcou o começo das cirurgias oftalmológicas na UBS. Foto: Ascom

A solenidade também teve a participação da vice-prefeita Delcimar Leite, além de secretários municipais, vereadores e deputados.

Veja as fotos:

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Martelo batido: Mailza será a candidata do União-Progressistas ao Governo em 2026

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.