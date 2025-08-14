14/08/2025
Universo POP
Cachorrinha ‘mel do grau’ viraliza em manobra de bike; vídeo
Zé Felipe é visto beijando influenciadora em festa; saiba quem é Victória Miranda
Caso de pastor que usou calcinha e peruca levanta debates sobre fetiche
Viúva de Elvis Presley é acusada de matar a filha por herança
Bruna Marquezine proíbe celulares em festa de 30 anos com Zeca Pagodinho; veja o convite
Mariana Rios revela nome polêmico do filho e gera debates na internet
Hytalo Santos é visto em igreja recebendo oração de pastora após investigações
Ana Castela e Karol G são as atrações musicais do jogo da NFL no Brasil
Hytalo Santos chora ao receber oração após ter casa alvo de busca e apreensão
Pamela Anderson revela como foi trabalhar com Liam Neeson

Zequinha lima repassa R$ 100 mil para Casa de Recuperação Reviver em Cruzeiro do Sul

Prefeitura de Cruzeiro do Sul repassa R$ 100 mil para a Casa Reviver, reforçando ações de recuperação de dependentes químicos

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

A prefeitura de Cruzeiro do Sul repassou R$ 100 mil para a Casa terapêutica Reviver, localizada na comunidade Pentencoste, que atua na recuperação de dependentes químicos. O valor será utilizado para melhorias do espaço que atualmente atende 28 homens. O termo de cooperação foi assinado nesta quarta-feira,14, pelo prefeito Zequinha Lima, deputado federal Eduardo Veloso, autor da emenda que garantiu os recursos, e o diretor da instituição,pastor Elians Monteiro.

Prefeito Zequinha Lima e deputado federal Eduardo Veloso durante a assinatura do termo de cooperação com a Casa Reviver/Foto: Ascom

Ele destacou a importância das parcerias para a continuidade das ações junto ao seu público alvo. “A importância dessa assinatura, dessa parceria, dessa emenda não tem nem como mensurar, porque vai nos proporcionar mais dignidade. Nesse momento não só atuamos na área do SUS como do SUAS e tendo o apoio da prefeitura, dos parlamentares nos ajudando, fomentando, direcionando o recurso necessário, nós estaremos não só implementando as políticas da área como efetivando-as e isso repercute para o bom andamento da saúde e do social no nosso município assistindo de forma bem melhor a comunidade, as famílias e de forma individual o nosso residente. Isso é política pública em tempo real.”

O deputado federal Eduardo Veloso, agradeceu o prefeito Zequinha pelo olhar especial às causas sociais e enfatizou que continuará destinando recursos para essa área. “Nós ficamos muito grato ao prefeito Zequinha pelo olhar especial às causas e essa parceria com o deputado Clodoaldo, de estarmos olhando para aquelas pessoas que às vezes não tem uma esperança, são pessoas que vêm das drogas, que vêm da rua, que têm o alcoolismo, e aqui elas passam a ter uma esperança de um futuro melhor. É para isso que estamos trabalhando, sao 100 mil reais que vai poder contribuir com o bem-estar desses 28 homens que estão aqui.”

O diretor da instituição, pastor Elians Monteiro, destacou a importância da parceria para oferecer dignidade e apoio aos 28 residentes atendidos/Foto: Ascom

O prefeito Zequinha Lima disse que a prefeitura tem um convênio com a casa terapêutica e o valor de 100 mil reais, fruto de emenda parlamentar, é importante para o custeios da instituição.

“A Casa Reviver exerce um papel fundamental de trazer as pessoas de volta para suas famílias, para a sociedade. A gente tem um convênio, mas não é suficiente para manter a casa, então a gente procura buscar parceiros e o deputado federal Eduardo Veloso é um parceiro. Hoje nós estamos aqui assinando o termo de cooperação onde nós estamos repassando esse recurso que a casa possa administrar, para reforçar o seu trabalho e possa continuar cada vez mais esse serviço de busca ativa para tentar trazer as pessoas que estão nessa situação para serem recuperadas e serem devolvidas para suas famílias”, destacou o prefeito Zequinha.

Deputado estadual Clodoaldo Rodrigues, vice-prefeita Delcimar Leite e autoridades presentes reforçam o compromisso com ações sociais em Cruzeiro do Sul/Foto: Ascom

Participaram do ato de assinatura a vice prefeita Delcimar Leite, o deputado estadual Clodoaldo Rodrigues, secretários do município, vereador Keleu, pessoas internadas no local e familiares.

O deputado estadual Clodoaldo Rodrigues, destacou que seu mandato é voltado para as ações sociais.
“A gente assumiu um compromisso no nosso mandato desde o início de cuidar de pessoas. Temos uma parceria com o Eduardo Veloso que a gente procura se aproximar o máximo para atender necessidade, principalmente dessas clínicas terapêuticas, as áreas sociais. Nós já colocamos aqui em Cruzeiro do Sul mais de três milhões para a área social”, pontuou.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Martelo batido: Mailza será a candidata do União-Progressistas ao Governo em 2026

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.