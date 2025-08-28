Zequinha recebe Marília Tavares e convida população para a 2ª noite do Festival da Farinha

Show ocorre a partir das 23h no Complexo Esportivo do Bairro do Aeroporto Velho

O prefeito de Cruzeiro do Sul Zequinha Lima recebeu, nesta quinta-feira (28), em seu gabinete a cantora Marília Tavares, que fará o primeiro show nacional do Festival da Farinha, a partir das 23h no Complexo Esportivo do Bairro do Aeroporto Velho.

Zequinha recebe Marília Tavares e convida população para a 2ª noite do Festival da Farinha. Foto: Ascom

Essa será a primeira apresentação da artista no município no interior do Acre. Durante o encontro com o gestor,  ela expressou a expectativa de realizar uma grande apresentação para a população cruzeirense.

“É minha primeira apresentação aqui em Cruzeiro do Sul, apesar de já conhecer a cidade ainda não tinha cantado aqui. Estou ansiosa e será uma grande apresentação, um grande repertório e certamente com a participação de um grande público. Já vi a estrutura que foi montada e a Prefeitura de Cruzeiro do Sul e o prefeito Zequinha Lima estão de parabéns pelo grande evento que organizaram”, afirmou.

Show ocorre a partir das 23h no Complexo Esportivo do Bairro do Aeroporto Velho. Foto: Ascom

Juntamente com Tavares, o prefeito fez um convite especial à população para prestigiar o evento. “Olá gente, olha que visita ilustre que eu recebi hoje aqui no gabinete. Marília Tavares. Vai estar daqui há pouquinho, a partir das 11 horas, no Festival de Farinha de Cruzeiro do Sul. É isso, Marília. Seja bem-vinda à nossa cidade”, pontuou Zequinha Lima.

Essa será a primeira apresentação da artista em Cruzeiro do Sul. Foto: Ascom

“Hoje às 23 horas estarei no palco então cheguem cedo para curtir com a gente, vai ser incrível, você não pode perder, é meu convidado, espero lá”, chamou a cantora.

