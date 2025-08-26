Zico vem ao Acre para ministrar palestra sobre liderança a convite do governo do Estado

O ex-jogador e ídolo do futebol brasileiro, Zico, estará pela primeira vez no Acre, no próximo dia 15 de setembro, a convite do governo do Estado, para ministrar a palestra “O papel do líder: desafios e oportunidades com quem entende de vitória”. O evento será realizado no ginásio do Sesc, em Rio Branco, com abertura dos portões a partir das 16h e início marcado para 18h.

Considerado internacionalmente um dos maiores jogadores da história do futebol, Arthur Antunes de Coimbra, popularizado como Zico, é referência não apenas nos gramados, mas também como liderança, disciplina e exemplo de superação. Sua trajetória inspira gestores, profissionais e jovens que buscam se desenvolver em diferentes áreas da vida. Atualmente, Zico ministra palestras compartilhando sua experiência de superação e vitórias.

Realizado com recursos de emendas parlamentares, o evento com Zico no Acre está sendo coordenado e organizado por meio da Secretaria de Estado de Governo (Segov). O titular da pasta, Luiz Calixto, destacou que a importância da iniciativa deve-se ao simbolismo da presença de uma pessoa simples que venceu na vida pelos caminhos certos e pode estar entre a juventude acreana e compartilhar sua experiência e, assim, inspirar a todos na busca por conquistas, apesar das dificuldades.

“O governo do Estado trabalha para cuidar das pessoas e o Zico é um exemplo de superação, é um exemplo de inspiração, é uma referência de sucesso e eu sempre costumo dizer que quando você se espelha nos melhores você acaba sendo um deles. E a nossa intenção é que o Zico transmita para a nossa juventude, transmita para os nossos líderes, essa sua capacidade de disciplina, de liderança, de superação, de inspiração de uma pessoa que deu certo pelo caminho certo da vida”, disse.

O evento integra a agenda de ações do governo do Estado voltadas ao incentivo da formação de lideranças, promoção da cidadania e valorização de iniciativas que despertam vocações, conforme lembrou o secretário Calixto.

“Então essa é mais uma ação de aprendizado com quem tem muito a ensinar, tem muito a transmitir, porque foi um jogador internacionalmente conhecido, titular da seleção brasileira, o rei de Roma, um dos melhores do mundo, um dos melhores do Brasil. Esse exemplo de uma pessoa que deu certo, de uma pessoa humilde, que conseguiu melhorar de vida trilhando pelos caminhos certos da vida, tem muito a nos ensinar e a gente também quer despertar nas pessoas esse sentimento de se guiar por exemplos — e o Zico é um exemplo”, afirmou.

A participação é gratuita, mas depende de inscrição prévia no site da Secretaria de Estado de Governo, https://segov.ac.gov.br/. Somente quem estiver inscrito terá acesso ao ginásio. Além disso, cada inscrição gera um número que permitirá ao participante concorrer ao sorteio para um momento exclusivo no camarim de Zico, com direito a foto ou autógrafo.