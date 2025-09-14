⁠Inelegível, Geddel prepara novo sucessor para 2026

Inelegível após condenação judicial, o ex-ministro baiano Geddel Vieira Lima (MDB) prepara um novo sucessor de seu grupo político para concorrer nas eleições de 2026 para o Congresso Nacional.

Geddel, segundo apurou a coluna, pretende lançar o advogado Jayme Vieira Lima, presidente estadual do MDB na Bahia e primo do ex-ministro, como candidato a deputado federal pelo estado.

Arthur Lira e Geddel Vieira Lima

Valter Campanato/Agência Brasil

Na quinta-feira (11/9), o advogado posou ao lado do ex-presidente Michel Temer (MDB) no Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade, que aconteceu em Salvador (veja imagens na galeria).

De 2014 a 2018, a família do ex-ministro era representada na Câmara por Lúcio Vieira Lima (MDB-BA), irmão de Geddel. Lúcio, porém, não conseguiu se reeleger deputado em 2018.

Apesar da derrota, Geddel mantém influência no governo da Bahia, comandado por Jerônimo Rodrigues (PT). O ex-ministro foi o responsável por indicar o atual vice-governador, Geraldo Junior (MDB).

O caso das malas e Geddel

Em 2018, a PF encontrou nove malas com dinheiro dentro de um apartamento no bairro da Graça, em Salvador. O imóvel, segundo os investigadores, seria usado por Geddel para guardar a quantia.

O ex-ministro foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) por lavagem de dinheiro e associação criminosa. Condenado, ele chegou a ficar preso por um período no Complexo da Papuda, em Brasília.