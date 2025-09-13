⁠o-perfil-que-o-planalto-espera-para-a-relatoria-da-anistia

Apesar de trabalharem para impedir o avanço da anistia, integrantes do Palácio do Planalto e parlamentares governistas já admitem que a urgência do projeto deve ser votada na próxima semana, na Câmara.

Diante disso, governistas já esperam que o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), anuncie em breve o nome do deputado que relatará a proposta diretamente no plenário.

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão

O presidente da Câmara, Hugo Motta

O presidente da Câmara, Hugo Motta

O Planalto espera que Motta escolha um parlamentar do Centrão como relator. A avaliação é de seria mais fácil para o governo negociar com um deputado mais pragmático.

A disputa pela relatoria

Como a coluna antecipou, ao menos dois deputados disputam nos bastidores a relatoria da anistia. São eles: Tião Medeiros (PP-PR) e Lafayette de Andrada (Republicanos-MG).

Segundo caciques do Centrão, Tião conta com o apoio de lideranças do PP, como Arthur Lira (PP-AL). Já Lafaytette teria a simpatia de Hugo Motta, que é de seu mesmo partido.