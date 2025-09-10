10-filmes-com-muitas-cenas-de-sexo-para-entrar-no-clima-do-“vuco-vuco”

Neste sábado (6/9), é comemorado o Dia do Sexo. Além de conscientizar sobre os benefícios de uma vida sexual ativa, a data também convida as pessoas a, simplesmente, praticarem o rala e rola sem moderação (e sempre com proteção, é claro).

Se entrar no clima está sendo um desafio em meio à rotina atribulada, a Pouca Vergonha te ajuda: separamos 10 filmes disponíveis em plataforma de streaming cheios de cenas picantes e que prometem entretê-los do começo ao fim, e o melhor: aquecendo para o “vuco-vuco”.

365 Dias

Inspirado em um best-seller polonês, o longa acompanha Laura, uma jovem diretora de vendas sequestrada por Massimo, mafioso italiano que lhe dá 365 dias para se apaixonar por ele.

O Rio do Desejo

O longa brasileiro conta a história de Dalberto, que se apaixona por Anaíra e larga seu trabalho na polícia para viver às margens do Rio Negro, na casa que Dalberto divide com dois irmãos.

De Olhos Bem Fechados

Em De Olhos Bem Fechados, último filme do diretor Stanley Kubrick, Bill Harford é casado com a curadora de arte Alice. Ambos vivem o casamento perfeito até que, logo após uma festa, Alice confessa que sentiu atração por outro homem no passado e que seria capaz de largar Bill.

O sexo é um dos pilares para uma vida saudável, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS)

Uma vida sexual ativa e saudável tem impacto direto no bem-estar

O prazer e o orgasmo liberam hormônios responsáveis pela diminuição do estresse e pela melhora do sono

É possível manter a sexualidade ativa e saudável até a terceira idade

No sexo, tudo é liberado desde que com total consentimento de todos os envolvidos e segurança

Minha Culpa

Minha Culpa: Londres é um drama romântico britânico baseado no romance Minha Culpa, de Mercedes Ron. A história acompanha Noah, uma jovem de 18 anos que se muda dos Estados Unidos para Londres com sua mãe, Ella, após a matriarca se casar com o milionário William.

A criada

O enredo repleto de reviravoltas de A Criada, de Park Chan-wook, se passa na Coreia dos anos 1930, no período de ocupação japonesa, e acompanha a saga de Sookhee, uma mulher contratada como criada da herdeira Lady Hideko que vive uma vida isolada em uma grande propriedade rural com seu tio.

Babygirl

O filme mostra a vida de uma executiva de sucesso que coloca a carreira e a família em risco ao se envolver com um homem bem mais jovem, e com desejos sexuais incomuns.

Nicole Kidman e Harris Dickinson estrelam o filme Babygirl

O Lado Bom de Ser Traída

Na produção brasileira, Babi descobre a infidelidade do noivo e decide despertar um novo lado de sua vida sexual. O que começa como uma jornada de autodescoberta se transforma em um envolvimento perigoso e cheio de tensão sexual.

Um Estranho no Lago

A trama é dirigida pelo diretor francês Alain Guiraudie. O filme acompanha um lago que é usado como praia nudista por homens gays. Considerado um thriller erótico, a produção tem cenas de sexo verdadeiras, feitas com dublês de corpo. O diretor afirma que considerou os limites dos atores principais, Pierre Deladonchamps e Christophe Paou, sobre até onde gostariam de ir.

Rainha de Copas

Esse filme dinamarques conta a história de uma advogada de prestígio que se envolve sexualmente com o enteado. Não só: os atores Trine Syrholm e Gustav Lindh contracenam em várias cenas de sexo.

O Amante de Lady Chatterley

Connie Chatterley vê sua vida conjugal ser enterrada nos primeiros meses de casada, depois que seu marido, Clifford, regressa da guerra paraplégico, confinado a uma cadeira de rodas e incapaz de voltar a se relacionar sexualmente com ela. Decidido a ter um herdeiro, mas incapaz de gerá-lo, Clifford autoriza Connie a se envolver com outro homem para tentar engravidar.