10 jogos “para adultos” que crianças jogam mas não deveriam

A seguir, uma lista objetiva de games muito populares entre crianças, mas não recomendados para a faixa etária segundo a Classificação Indicativa brasileira (MJSP). As razões principais incluem violência intensa, linguagem imprópria, temas sensíveis (crime, drogas, tortura, terror psicológico) e conteúdos sexuais. Lembre-se: classificações podem variar por plataforma/edição.
Franquia Grand Theft Auto (GTA) — 18 anos
Motivos: violência gráfica, crimes, drogas, linguagem e conteúdo sexual.
Série Call of Duty — 18 anos
Motivos: violência realista de guerra, sangue, linguagem forte e temas traumáticos.
Counter-Strike 2 (CS2) — 16 anos
Motivos: tiroteio realista entre equipes, compra de armamentos, comunicação online tóxica.
Five Nights at Freddy’s (série) — 12 anos (alguns títulos/ports podem variar)
Motivos: terror psicológico, jumpscares frequentes, ansiedade/medo intenso.
Franquia Mortal Kombat — 18 anos
Motivos: violência extrema, gore e execuções gráficas (fatalities).
The Witcher 3: Wild Hunt — 16 anos
Motivos: violência, álcool/drogas no enredo, linguagem e referências sexuais.
South Park (The Stick of Truth / The Fractured But Whole) — 16 a 18 anos
Motivos: humor adulto, linguagem pesada, temas sexuais e sátiras explícitas.
The Last of Us (Parte I/II) — 18 anos
Motivos: violência intensa, sangue, temas de morte/trauma e linguagem.
Life is Strange (série) — 16 a 18 anos (conforme título)
Motivos: temas sensíveis (bullying, suicídio, abuso), linguagem e drogas/álcool.
Bully — 14 anos
Motivos: agressões físicas, bullying, linguagem e mau comportamento escolar.
Dicas rápidas para pais e responsáveis
Cheque o selo na loja (física/digital) e nas configurações de família (PS, Xbox, Switch, PC/Steam).
Ative controles parentais (limite de idade, bloqueio de compras e chat).
Converse sobre conteúdo e combine regras de tempo de tela e jogos adequados.
Prefira modos offline e desative chats quando possível, para reduzir exposição a linguagem tóxica.
Fonte:Tech Tudo
✍️ Redigido por ContilNet