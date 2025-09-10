23/09/2025
Universo POP
Gordão da XJ bate meta e perde 115 kg; veja o antes e depois
Pai de Elon Musk é acusado de abusar sexualmente de filhos e enteados, diz New York Times
Zé Felipe posta noite com Ana Castela em meio a rumores de romance
Família diz que Oruam foi “esquecido” na cadeia: “Vivemos um pesadelo”
Pai de Ana Clara, da Globo, vira motorista de app; apresentadora rebate críticas
Juju Salimeni acusa ex-diretor do Pânico de “assédio psicológico” e relata crises de ansiedade
Zé Felipe surge em noite com Ana Castela e reacende rumores de romance
Carol Castro critica escolha de Virginia na Grande Rio e fala em “hipocrisia”
Em meio à treta, bastidores revelam nova chamada de Virginia para Neymar
Ex de Vini Jr., Maju Mazalli, reage em meio à treta entre Bruna Biancardi e Virginia

10 jogos “para adultos” que crianças jogam mas não deveriam

Classificação indicativa existe para proteger: entenda os motivos e veja alternativas

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

A seguir, uma lista objetiva de games muito populares entre crianças, mas não recomendados para a faixa etária segundo a Classificação Indicativa brasileira (MJSP). As razões principais incluem violência intensa, linguagem imprópria, temas sensíveis (crime, drogas, tortura, terror psicológico) e conteúdos sexuais. Lembre-se: classificações podem variar por plataforma/edição.

Muitos jogos adultos atualmente acabam caindo na mão de crianças que não deveriam ser expostas a este conteúdo — Foto: Reprodução/Steam

  1. Franquia Grand Theft Auto (GTA)18 anos
    Motivos: violência gráfica, crimes, drogas, linguagem e conteúdo sexual.

  2. Série Call of Duty18 anos
    Motivos: violência realista de guerra, sangue, linguagem forte e temas traumáticos.

  3. Counter-Strike 2 (CS2)16 anos
    Motivos: tiroteio realista entre equipes, compra de armamentos, comunicação online tóxica.

  4. Five Nights at Freddy’s (série)12 anos (alguns títulos/ports podem variar)
    Motivos: terror psicológico, jumpscares frequentes, ansiedade/medo intenso.

  5. Franquia Mortal Kombat18 anos
    Motivos: violência extrema, gore e execuções gráficas (fatalities).

  6. The Witcher 3: Wild Hunt16 anos
    Motivos: violência, álcool/drogas no enredo, linguagem e referências sexuais.

  7. South Park (The Stick of Truth / The Fractured But Whole)16 a 18 anos
    Motivos: humor adulto, linguagem pesada, temas sexuais e sátiras explícitas.

  8. The Last of Us (Parte I/II)18 anos
    Motivos: violência intensa, sangue, temas de morte/trauma e linguagem.

  9. Life is Strange (série)16 a 18 anos (conforme título)
    Motivos: temas sensíveis (bullying, suicídio, abuso), linguagem e drogas/álcool.

  10. Bully14 anos
    Motivos: agressões físicas, bullying, linguagem e mau comportamento escolar.

Dicas rápidas para pais e responsáveis

  • Cheque o selo na loja (física/digital) e nas configurações de família (PS, Xbox, Switch, PC/Steam).

  • Ative controles parentais (limite de idade, bloqueio de compras e chat).

  • Converse sobre conteúdo e combine regras de tempo de tela e jogos adequados.

  • Prefira modos offline e desative chats quando possível, para reduzir exposição a linguagem tóxica.

Fonte:Tech Tudo
✍️ Redigido por ContilNet

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost