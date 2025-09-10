10 jogos “para adultos” que crianças jogam mas não deveriam

A seguir, uma lista objetiva de games muito populares entre crianças, mas não recomendados para a faixa etária segundo a Classificação Indicativa brasileira (MJSP). As razões principais incluem violência intensa, linguagem imprópria, temas sensíveis (crime, drogas, tortura, terror psicológico) e conteúdos sexuais. Lembre-se: classificações podem variar por plataforma/edição.

Franquia Grand Theft Auto (GTA) — 18 anos

Motivos: violência gráfica, crimes, drogas, linguagem e conteúdo sexual. Série Call of Duty — 18 anos

Motivos: violência realista de guerra, sangue, linguagem forte e temas traumáticos. Counter-Strike 2 (CS2) — 16 anos

Motivos: tiroteio realista entre equipes, compra de armamentos, comunicação online tóxica. Five Nights at Freddy’s (série) — 12 anos (alguns títulos/ports podem variar)

Motivos: terror psicológico, jumpscares frequentes, ansiedade/medo intenso. Franquia Mortal Kombat — 18 anos

Motivos: violência extrema, gore e execuções gráficas (fatalities). The Witcher 3: Wild Hunt — 16 anos

Motivos: violência, álcool/drogas no enredo, linguagem e referências sexuais. South Park (The Stick of Truth / The Fractured But Whole) — 16 a 18 anos

Motivos: humor adulto, linguagem pesada, temas sexuais e sátiras explícitas. The Last of Us (Parte I/II) — 18 anos

Motivos: violência intensa, sangue, temas de morte/trauma e linguagem. Life is Strange (série) — 16 a 18 anos (conforme título)

Motivos: temas sensíveis (bullying, suicídio, abuso), linguagem e drogas/álcool. Bully — 14 anos

Motivos: agressões físicas, bullying, linguagem e mau comportamento escolar.

Dicas rápidas para pais e responsáveis

Cheque o selo na loja (física/digital) e nas configurações de família (PS, Xbox, Switch, PC/Steam).

Ative controles parentais (limite de idade, bloqueio de compras e chat).

Converse sobre conteúdo e combine regras de tempo de tela e jogos adequados.

Prefira modos offline e desative chats quando possível, para reduzir exposição a linguagem tóxica.

Fonte:Tech Tudo

✍️ Redigido por ContilNet