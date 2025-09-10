10 jogos que decepcionaram em 2025, segundo o público

Nem todo grande lançamento de videogame consegue agradar os fãs. Em 2025, alguns títulos promissores chegaram ao mercado com altas expectativas, mas acabaram recebendo notas baixas dos jogadores no Metacritic, refletindo frustração com bugs, performance ruim, falta de inovação ou conteúdo raso.

Confira a lista com os 10 piores avaliados até agora, de acordo com o User Score do site:

🎮 Top 10 fracassos de 2025

10. The Legend of Heroes: Trails through Daybreak 2 — Nota 5,4

Apesar de seguir aclamada franquia de RPG da Falcom, o jogo recebeu críticas pela história fraca, repetição do gameplay e tradução de baixa qualidade.

9. FBC: Firebreak — Nota 5,2

O FPS no universo de Control não conseguiu se sustentar como “jogo como serviço”, sendo apontado como repetitivo e sem conteúdo suficiente.

8. Drag x Drive — Nota 4,6

Aposta ousada da Nintendo com veículos inspirados em cadeiras de rodas. A inovação nos controles não compensou a falta de conteúdo e os problemas de jogabilidade.

7. EA Sports College Football 26 — Nota 4,5

Embora elogiado pela imprensa, os jogadores criticaram bugs de física e animação, além de impressão de jogo “apressado” em comparação à edição anterior.

6. Borderlands 4 — Nota 4,2

Aclamado pela crítica, mas rejeitado pelo público por problemas de performance no PC e polêmicas envolvendo a postura do CEO da Gearbox.

5. Madden NFL 26 — Nota 4,1

Outra decepção da EA Sports, acusado de trazer poucas novidades relevantes em relação ao título do ano anterior, não justificando o preço cheio.

4. Nintendo Switch 2 Welcome Tour — Nota 3,7

Vendida como software pago de demonstração do novo console, foi considerada apenas um “tutorial caro”, gerando forte insatisfação.

3. Civilization VII — Nota 3,7

As mudanças na separação de líderes e civilizações dividiram opiniões, e muitos fãs sentiram que a essência da franquia se perdeu.

2. Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game — Nota 3,5

Jogo inspirado no universo de Tolkien recebeu duras críticas por ser monótono e com pouca profundidade, frustrando quem esperava uma experiência rica.

1. MindsEye — Nota 2,4

Prometia ação cinematográfica, mas entregou bugs, IA fraca e história pouco cativante. Considerado o pior lançamento do ano até agora.

📉 Esses casos mostram que nem sempre grandes franquias ou altos orçamentos garantem sucesso — e que os jogadores estão cada vez mais exigentes com qualidade, inovação e respeito ao consumidor.

Fonte: Metacritic, IGN e Tech Tudo

✍️ Redigido por ContilNet