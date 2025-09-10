10 protagonistas de games que quase viraram vilões

Nem todo herói é bonzinho. Em muitos jogos, o protagonista toma decisões cinzentas, guiado por vingança, sobrevivência ou ambição. A seguir, relembramos 10 personagens que desafiam a ideia de “mocinho” no videogame.

Joel Miller — The Last of Us

Pai por escolha, Joel salva quem ama a qualquer custo — mesmo que isso implique condenar outros. Sua decisão no hospital define o tom moralmente ambíguo da franquia.

Ellie Williams — The Last of Us Part II

Consumida pela vingança, Ellie rompe limites e paga o preço por cada passo dado — a jornada expõe o custo humano de “retribuir na mesma moeda”.

O Ganso — Untitled Goose Game

Cômico, mas nem por isso inocente: o “protagonista” é um agente do caos que sabota a rotina de uma vila inteira por pura travessura.

Você — Plague Inc.

Aqui, o papel principal é do jogador, que cria e evolui um patógeno para aniquilar a humanidade. É a proposta do game — e o exemplo máximo de anti-heroísmo interativo.

Niko Bellic — GTA IV

Veterano de guerra em busca de recomeço, Niko tenta viver “direito”, mas a realidade criminosa de Liberty City cobra fidelidades e decisões que o afastam da redenção.

V — Cyberpunk 2077

Mercenário de Night City, V se move por contratos e sobrevivência. Alianças oportunistas e escolhas duras mostram que, às vezes, “viver amanhã” pesa mais que princípios.

Alex Mercer — Prototype

Hospedeiro de um vírus e anti-herói por excelência, Alex luta contra conspirações… enquanto devora inocentes para evoluir seus poderes. Salvar o mundo ou dominá-lo? Depende do momento.

Starkiller — Star Wars: The Force Unleashed

Aprendiz secreto de Darth Vader, Starkiller transita entre o Lado Sombrio e lampejos de consciência, deixando um rastro de destruição em nome de mestres duvidosos.

Deacon St. John — Days Gone

Biker em apocalipse zumbi, Deacon faz o que precisa para sobreviver — e, às vezes, o que não precisava. Lealdade aos seus e moral flexível no resto do caminho.

Kratos — God of War

A fúria que o tornou lenda também o transformou em destruidor de deuses e mundos. Em sua fase mais recente, tenta quebrar o ciclo — mas o passado pesa em cada decisão.

No fim, esses protagonistas mostram como os games exploram dilemas éticos: jogar é escolher — e lidar com as consequências.

📌 Fonte: TechTudo

✍️ Redigido por ContilNet