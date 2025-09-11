11 de setembro: o dia em que a Globo ficou mais de 4 horas no ar sem comerciais

Na manhã de 11 de setembro de 2001, a Globo rompeu a grade de programação e entrou em rede com um plantão que ficaria mais de quatro horas no ar, sem qualquer intervalo comercial. Em tempo real, a emissora mostrou o segundo avião atingir o World Trade Center, em Nova York, e acompanhou o desdobramento dos ataques que também envolveram o Pentágono e a queda de um quarto voo na Pensilvânia.

A primeira entrada extraordinária ocorreu por volta de 9h48 (horário de Brasília), relatando o impacto inicial em uma das torres. Minutos depois, a cobertura voltou e, às 10h02, o plantão reentrou para não sair mais do ar por mais de quatro horas, à medida que os fatos se sucediam em ritmo vertiginoso. Na bancada, Carlos Nascimento e Ana Paula Padrão ancoravam as informações enquanto a Central Globo de Jornalismo, sob a coordenação de Ali Kamel, Carlos Henrique Schroder e Amauri Soares, definia, em tempo real, os próximos passos da cobertura.

Ao longo da transmissão, o público brasileiro acompanhou ao vivo o momento em que o segundo Boeing 767 colidiu com a outra torre do WTC — imagem que se tornaria símbolo daquele 11 de setembro. No mesmo período, chegavam as confirmações do ataque ao Pentágono, em Washington, e da queda de um Boeing 757 na zona rural da Pensilvânia, após sequestro. O encadeamento de notícias exigiu uma operação de guerra no jornalismo: entradas de repórteres, imagens das agências internacionais e análises para contextualizar o maior atentado terrorista da história recente.

Naquela noite, o Jornal Nacional apresentou uma edição histórica, com uma hora de duração, conduzida por William Bonner e Fátima Bernardes. A abertura marcou a memória do público ao cravar o significado do dia para além das fronteiras americanas e transformar a edição em registro de época. A partir de então, o 11 de setembro passou a balizar protocolos de breaking news e a forma de coberturas contínuas na TV brasileira, com impacto duradouro na prática do telejornalismo ao vivo.

Fonte: NSC Total

Redigido por Contilnet.