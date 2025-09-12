12 Pokémons tão raros que viraram lendas na franquia

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Na franquia Pokémon, alguns monstros ultrapassaram o status de personagens jogáveis e se tornaram verdadeiras lendas, seja pela força em batalha, seja pela extrema dificuldade de obtê-los. Muitos só foram disponibilizados em eventos especiais e hoje são quase impossíveis de encontrar nos jogos.

Entre os mais lembrados estão Mew, Arceus e Celebi, criaturas envoltas em histórias que vão desde a criação do universo até a manipulação do tempo.

Com estilo fofo, Jirachi era um lendário que realizava desejos em Pokémon Ruby & Sapphire — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

Confira a lista de 12 Pokémons raros que se tornaram ícones lendários:

  • Mew – Psíquico lendário, originalmente disponível apenas em eventos especiais.

  • Diancie – Pedra/Fada, famoso por sua Mega Evolução, também obtido só em eventos.

  • Shiny Yveltal – Sombrio/Voador de Kalos, distribuído oficialmente por apenas seis dias em 2016.

  • Arceus – Considerado o criador do universo Pokémon, acessível apenas em desafios e eventos raríssimos.

  • Darkrai – Conhecido por habitar sonhos, disponível apenas por eventos específicos.

  • Celebi – O mítico guardião do tempo, inicialmente exclusivo de eventos no Japão.

  • Jirachi – Pokémon dos desejos, liberado apenas em eventos da terceira geração.

  • Deoxys – Com quatro formas diferentes, foi obtido somente em distribuições especiais.

  • Zarude – Da oitava geração, nunca esteve disponível em jogos regulares, apenas em promoções.

  • Marshadow – Lutador/Fantasma, raro até mesmo entre os míticos, liberado em evento temporário.

  • Victini – Psíquico/Fogo da quinta geração, distribuído de forma limitada via Liberty Pass.

  • Genesect – Inseto/Aço, lançado em evento Wi-Fi restrito em 2012.

Esses Pokémons seguem como verdadeiros tesouros da franquia, guardados por fãs que tiveram a sorte de capturá-los nos raros períodos em que foram disponibilizados.

📌 Fonte: TechTudo
✍️ Redigido por ContilNet

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

MPAC pune promotor que se ausentou do Acre por mais de 70 dias sem autorização; entenda

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.