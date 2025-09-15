15% das mulheres brasileiras já foram vítimas de estupro, aponta pesquisa

Uma pesquisa divulgada nesta terça-feira (30) mostra que 15% das mulheres brasileiras já foram vítimas de estupro. O levantamento foi realizado pelo Instituto Patrícia Galvão em parceria com o Instituto Locomotiva.

Considerando a população feminina no país, isso representa 12,9 milhões de mulheres. A maioria sofreu a violência ainda na infância, até os 13 anos. Esse grupo corresponde a 12% de todas as brasileiras, o equivalente a 10,4 milhões de vítimas.

A pesquisa foi feita entre 11 e 25 de julho deste ano e ouviu 1.200 pessoas com 16 anos ou mais em todas as regiões do Brasil. Os dados revelam que os casos de estupro de meninas e mulheres fazem parte da realidade de grande parte da população.

Segundo o estudo, 59% dos entrevistados conhecem alguma mulher que foi vítima de estupro até os 13 anos e 56% conhecem vítimas com 14 anos ou mais. A margem de erro é de 2,8 pontos percentuais.

O estudo aponta ainda que 6 em cada 10 mulheres estupradas quando meninas não contaram a ninguém sobre a violência. A maioria também não recebeu atendimento após o crime. Apenas 15% das vítimas menores de 13 anos e 11% das maiores de 14 anos foram atendidas pela polícia. No atendimento em saúde, os índices foram de 9% e 14%, respectivamente.

A falta de assistência também trouxe consequências diretas: entre as pessoas que conhecem vítimas de estupro, 30% relatam casos de meninas que engravidaram após a violência, e 26% citam mulheres que passaram pela mesma situação. Entre as entrevistadas que foram vítimas de estupro, 8% engravidaram, o que representa cerca de 1 milhão de mulheres.

O levantamento mostra que 96% da população acredita que meninas de até 13 anos não têm preparo físico e emocional para serem mães. Além disso, dois terços dos entrevistados consideram que elas não têm condições de decidir sobre uma possível maternidade.

Quando questionados sobre se uma menina de até 13 anos poderia ser mãe por vontade própria ou se isso sempre seria resultado de violência, as opiniões ficaram divididas.

41% consideram que uma gravidez de menina é sempre resultado de um estupro, enquanto 43% afirmam que isso depende do caso. Segundo a Lei, no entanto, qualquer relação sexual ou ato libidinoso com menor de 14 anos é um estupro.

Direito ao aborto em caso de estupro

A pesquisa também revelou que 7 em cada 10 mulheres gostariam de ter a opção legal de interromper uma gravidez decorrente de estupro. Mais da metade afirma que optaria por essa interrupção em caso de violência sexual.

O estudo aponta ainda que 76% da população discorda da prisão de mulheres que realizaram aborto. A maioria demonstra empatia em relação a essas mulheres e acredita que faltam informações claras sobre o que a lei prevê em relação ao direito ao aborto no Brasil.