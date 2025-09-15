25/09/2025
15 posições exóticas para conquistar de vez aquele contatinho no sexo

Quando você acha que já provou tudo o que há para experimentar no mundo sexual — de brinquedos a fantasias e posições — é oficialmente hora de mudar.

Saber do que você gosta e ser consistente são partes importantes de uma vida saudável debaixo dos lençóis, mas, se você quiser tornar o sexo ainda melhor, considere adicionar alguns “truques” novos — como versões mais “flexíveis” e exóticas de suas posições favoritas.

O objetivo de uma posição sexual diferentona não é fazê-la perfeitamente, e sim se divertir tentando, criando laços com a dose de dopamina liberada por uma aventura.

Antes, vale um aviso: algumas dessas posições podem envolver torcer o corpo de maneiras que ele normalmente não está acostumado a fazer. Tudo bem, não force — apenas experimente alguns ajustes até encontrar o que funciona para você.

Dito isso, confira 15 posições sexuais para explorar a dois:

