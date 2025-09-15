15 posições exóticas para conquistar de vez aquele contatinho no sexo

Quando você acha que já provou tudo o que há para experimentar no mundo sexual — de brinquedos a fantasias e posições — é oficialmente hora de mudar.
Leia também
-
Ciência revela as melhores posições sexuais para o orgasmo feminino
-
A língua em ação: 9 posições sexuais para gozar só com o sexo oral
-
Sete posições sexuais para mulheres lésbicas explorarem com vibradores
Saber do que você gosta e ser consistente são partes importantes de uma vida saudável debaixo dos lençóis, mas, se você quiser tornar o sexo ainda melhor, considere adicionar alguns “truques” novos — como versões mais “flexíveis” e exóticas de suas posições favoritas.
O objetivo de uma posição sexual diferentona não é fazê-la perfeitamente, e sim se divertir tentando, criando laços com a dose de dopamina liberada por uma aventura.
Antes, vale um aviso: algumas dessas posições podem envolver torcer o corpo de maneiras que ele normalmente não está acostumado a fazer. Tudo bem, não force — apenas experimente alguns ajustes até encontrar o que funciona para você.
Dito isso, confira 15 posições sexuais para explorar a dois:
16 imagensFechar modal.1 de 16
Metrópoles 2 de 16
O homem faz uma ponte com o corpo, enquanto ela se posiciona em cima dele no sentido contrário
Arte Metrópoles3 de 16
Posição sexual Montanha-russa
Arte Metrópoles4 de 16
Posição Flexão Invertida
Arte Metrópoles5 de 16
Sobre o abdômen do homem, ela encaixa os pés no peito dele e comanda todos os movimentos
Arte Metrópoles6 de 16
Arte Metrópoles7 de 16
Posição do Arco-íris
Arte Metrópoles8 de 16
Na posição conhecida como a batedeira, a pessoa de baixo fica em posição de meia vela, apoiando as mãos no quadril e se equilibrando enquanto o ativo a penetra
Arte/Metrópoles9 de 16
A famosa “tesourinha” pode ser vista como uma variação de chave de coxa. Basta apertar bem as pernas para dar a intensidade que deseja
Arte/Metrópoles10 de 16
Nesta, a mulher fica com os pés no chão, o que dá mais estabilidade para sentar no parceiro
Arte/Metrópoles11 de 16
Amazona
Arte/Metrópoles12 de 16
Posição da Vela
Arte Metropoles13 de 16
A posição carrinhos bate-bate pode levar ainda mais prazer para o sexo anal
Arte/Metrópoles14 de 16
Posição do polvo
Arte/Metrópoles15 de 16
Posição da aranha
Arte/Metrópoles16 de 16
Posição do travesseiro
Arte/Metrópoles