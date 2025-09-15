15 posições exóticas para conquistar de vez aquele contatinho no sexo

Quando você acha que já provou tudo o que há para experimentar no mundo sexual — de brinquedos a fantasias e posições — é oficialmente hora de mudar.

Leia também

Saber do que você gosta e ser consistente são partes importantes de uma vida saudável debaixo dos lençóis, mas, se você quiser tornar o sexo ainda melhor, considere adicionar alguns “truques” novos — como versões mais “flexíveis” e exóticas de suas posições favoritas.

O objetivo de uma posição sexual diferentona não é fazê-la perfeitamente, e sim se divertir tentando, criando laços com a dose de dopamina liberada por uma aventura.

Antes, vale um aviso: algumas dessas posições podem envolver torcer o corpo de maneiras que ele normalmente não está acostumado a fazer. Tudo bem, não force — apenas experimente alguns ajustes até encontrar o que funciona para você.

Dito isso, confira 15 posições sexuais para explorar a dois:

16 imagens Fechar modal. 1 de 16

Metrópoles 2 de 16

O homem faz uma ponte com o corpo, enquanto ela se posiciona em cima dele no sentido contrário

Arte Metrópoles 3 de 16

Posição sexual Montanha-russa

Arte Metrópoles 4 de 16

Posição Flexão Invertida

Arte Metrópoles 5 de 16

Sobre o abdômen do homem, ela encaixa os pés no peito dele e comanda todos os movimentos

Arte Metrópoles 6 de 16

Arte Metrópoles 7 de 16

Posição do Arco-íris

Arte Metrópoles 8 de 16

Na posição conhecida como a batedeira, a pessoa de baixo fica em posição de meia vela, apoiando as mãos no quadril e se equilibrando enquanto o ativo a penetra

Arte/Metrópoles 9 de 16

A famosa “tesourinha” pode ser vista como uma variação de chave de coxa. Basta apertar bem as pernas para dar a intensidade que deseja

Arte/Metrópoles 10 de 16

Nesta, a mulher fica com os pés no chão, o que dá mais estabilidade para sentar no parceiro

Arte/Metrópoles 11 de 16

Amazona

Arte/Metrópoles 12 de 16

Posição da Vela

Arte Metropoles 13 de 16

A posição carrinhos bate-bate pode levar ainda mais prazer para o sexo anal

Arte/Metrópoles 14 de 16

Posição do polvo

Arte/Metrópoles 15 de 16

Posição da aranha

Arte/Metrópoles 16 de 16

Posição do travesseiro

Arte/Metrópoles