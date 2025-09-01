1ª Roça de “A Fazenda 17” é formada com Carol, Fabiano, Dudu Camargo e Gabily

Está definida a primeira Roça da temporada! No programa exibido nesta terça-feira (23/9), quatro peões foram parar na berlinda e um dos 26 participantes de “A Fazenda 17 ” deixará o reality rural. Após a indicação da Fazendeira da semana, Rayane, somada à votação aberta, ao puxado da Baia e ao tradicional Resta Um, Carol, Fabiano, Dudu Camargo e Gabily foram os escolhidos para disputar a preferência do público. Agora, cabe aos telespectadores decidir quem continua no jogo.
Rayane Figliuzzi, a primeira fazendeira da edição, indicou Carol Lekker, com quem tem um embate direto na casa. A participante estava como infiltrada, mas continuou na sede após votação do público. “Ela não precisa do prêmio já que ela está morando na Europa”, debochou a influenciadora.
Poder da Chama
Martina, detentora dos poderes após vencer a Prova do Lampião, entregou o poder laranja para Gabily. Com ele, a peoa precisou escolher três, entre os quatro imunes da votação, para não votarem: Will, Mesquita e Valério.
Com o poder branco, Martina escolheu Fabiano Moraes para ter os votos recebidos com peso dois.
Quem votou em quem
Toninho Tornado votou em Duda Wendling
Gabily votou em Duda Wendling
Tamiris Assis votou em Fabiano Moraes
Renata Müller votou em Fabiano Moraes
Yoná Sousa votou em Maria Caporusso
Michelle Barros votou em Fabiano Moraes
Créo Calleb votou em Fabiano Moraes
Carol Lekker votou em Maria Caporusso
Shia Phoenix votou em Fabiano Moraes
Kathy Maravilha votou em Maria Caporusso
Wallas Arrais votou em Yoná Sousa
Guilherme Boury votou em Yoná Sousa
Dudu Camargo votou em Maria Caporusso
Nizam Hayek votou em Fabiano Moraes
Saory Cardoso votou em Maria Caporusso
Gaby Spanic votou em Fabiano Moraes
Matheus Martins votou em Thamiris Assis
Duda Wendling votou em Maria Caporusso
Fernando Sampaio votou em Yoná Sousa
Maria Caporusso votou em Saory Cardoso
Fabiano Moraes votou em Guilherme Boury
Martina Sanzi votou em Fabiano Moraes
Fim da formação com Resta Um
Fabiano, por ser o segundo peão na Roça, puxou Dudu Camargo — que estava na Baia — para o terceiro banco da Roça. O jornalista deu início ao Resta Um, onde Gabily sobrou. Para encerrar, a peoa vetou Carol Lekker de participar da prova.