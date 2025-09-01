1ª Roça de “A Fazenda 17” é formada com Carol, Fabiano, Dudu Camargo e Gabily

Está definida a primeira Roça da temporada! No programa exibido nesta terça-feira (23/9), quatro peões foram parar na berlinda e um dos 26 participantes de “A Fazenda 17 ” deixará o reality rural. Após a indicação da Fazendeira da semana, Rayane, somada à votação aberta, ao puxado da Baia e ao tradicional Resta Um, Carol, Fabiano, Dudu Camargo e Gabily foram os escolhidos para disputar a preferência do público. Agora, cabe aos telespectadores decidir quem continua no jogo.

Rayane Figliuzzi, a primeira fazendeira da edição, indicou Carol Lekker, com quem tem um embate direto na casa. A participante estava como infiltrada, mas continuou na sede após votação do público. “Ela não precisa do prêmio já que ela está morando na Europa”, debochou a influenciadora.

Poder da Chama

Martina, detentora dos poderes após vencer a Prova do Lampião, entregou o poder laranja para Gabily. Com ele, a peoa precisou escolher três, entre os quatro imunes da votação, para não votarem: Will, Mesquita e Valério.

Com o poder branco, Martina escolheu Fabiano Moraes para ter os votos recebidos com peso dois.

Quem votou em quem

Toninho Tornado votou em Duda Wendling

Gabily votou em Duda Wendling

Tamiris Assis votou em Fabiano Moraes

Renata Müller votou em Fabiano Moraes

Yoná Sousa votou em Maria Caporusso

Michelle Barros votou em Fabiano Moraes

Créo Calleb votou em Fabiano Moraes

Carol Lekker votou em Maria Caporusso

Shia Phoenix votou em Fabiano Moraes

Kathy Maravilha votou em Maria Caporusso

Wallas Arrais votou em Yoná Sousa

Guilherme Boury votou em Yoná Sousa

Dudu Camargo votou em Maria Caporusso

Nizam Hayek votou em Fabiano Moraes

Saory Cardoso votou em Maria Caporusso

Gaby Spanic votou em Fabiano Moraes

Matheus Martins votou em Thamiris Assis

Duda Wendling votou em Maria Caporusso

Fernando Sampaio votou em Yoná Sousa

Maria Caporusso votou em Saory Cardoso

Fabiano Moraes votou em Guilherme Boury

Martina Sanzi votou em Fabiano Moraes

Fim da formação com Resta Um

Fabiano, por ser o segundo peão na Roça, puxou Dudu Camargo — que estava na Baia — para o terceiro banco da Roça. O jornalista deu início ao Resta Um, onde Gabily sobrou. Para encerrar, a peoa vetou Carol Lekker de participar da prova.