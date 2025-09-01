24/09/2025
Universo POP
Ex-morador de rua que viveu 5 anos na rodoviária se forma em Direito
Gordão da XJ bate meta e perde 115 kg; veja o antes e depois
Pai de Elon Musk é acusado de abusar sexualmente de filhos e enteados, diz New York Times
Zé Felipe posta noite com Ana Castela em meio a rumores de romance
Família diz que Oruam foi “esquecido” na cadeia: “Vivemos um pesadelo”
Pai de Ana Clara, da Globo, vira motorista de app; apresentadora rebate críticas
Juju Salimeni acusa ex-diretor do Pânico de “assédio psicológico” e relata crises de ansiedade
Zé Felipe surge em noite com Ana Castela e reacende rumores de romance
Carol Castro critica escolha de Virginia na Grande Rio e fala em “hipocrisia”
Em meio à treta, bastidores revelam nova chamada de Virginia para Neymar

1ª Roça de “A Fazenda 17” é formada com Carol, Fabiano, Dudu Camargo e Gabily

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
1a-roca-de-“a-fazenda-17”-e-formada-com-carol,-fabiano,-dudu-camargo-e-gabily

Está definida a primeira Roça da temporada! No programa exibido nesta terça-feira (23/9), quatro peões foram parar na berlinda e um dos 26 participantes de “A Fazenda 17 ” deixará o reality rural. Após a indicação da Fazendeira da semana, Rayane, somada à votação aberta, ao puxado da Baia e ao tradicional Resta Um, Carol, Fabiano, Dudu Camargo e Gabily foram os escolhidos para disputar a preferência do público. Agora, cabe aos telespectadores decidir quem continua no jogo.

Rayane Figliuzzi, a primeira fazendeira da edição, indicou Carol Lekker, com quem tem um embate direto na casa. A participante estava como infiltrada, mas continuou na sede após votação do público. “Ela não precisa do prêmio já que ela está morando na Europa”, debochou a influenciadora.

Veja as fotos

Reprodução: Record TV
1ª Roça de “A Fazenda 17” é formada com Carol, Fabiano, Dudu Camargo e GabilyReprodução: Record TV
Reprodução: Record TV
Carol e Matheus em A Fazenda 17Reprodução: Record TV
Reprodução: Record TV
“A Fazenda 17” elencoReprodução: Record TV
Reprodução: Record TV
Elenco A Fazenda 17Reprodução: Record TV

Nenhum item relacionado encontrado.

Poder da Chama

Martina, detentora dos poderes após vencer a Prova do Lampião, entregou o poder laranja para Gabily. Com ele, a peoa precisou escolher três, entre os quatro imunes da votação, para não votarem: Will, Mesquita e Valério.

Com o poder branco, Martina escolheu Fabiano Moraes para ter os votos recebidos com peso dois.

Quem votou em quem

  • Toninho Tornado votou em Duda Wendling

  • Gabily votou em Duda Wendling

  • Tamiris Assis votou em Fabiano Moraes

  • Renata Müller votou em Fabiano Moraes

  • Yoná Sousa votou em Maria Caporusso

  • Michelle Barros votou em Fabiano Moraes

  • Créo Calleb votou em Fabiano Moraes

  • Carol Lekker votou em Maria Caporusso

  • Shia Phoenix votou em Fabiano Moraes

  • Kathy Maravilha votou em Maria Caporusso

  • Wallas Arrais votou em Yoná Sousa

  • Guilherme Boury votou em Yoná Sousa

  • Dudu Camargo votou em Maria Caporusso

  • Nizam Hayek votou em Fabiano Moraes

  • Saory Cardoso votou em Maria Caporusso

  • Gaby Spanic votou em Fabiano Moraes

  • Matheus Martins votou em Thamiris Assis

  • Duda Wendling votou em Maria Caporusso

  • Fernando Sampaio votou em Yoná Sousa

  • Maria Caporusso votou em Saory Cardoso

  • Fabiano Moraes votou em Guilherme Boury

  • Martina Sanzi votou em Fabiano Moraes

Fim da formação com Resta Um

Fabiano, por ser o segundo peão na Roça, puxou Dudu Camargo — que estava na Baia — para o terceiro banco da Roça. O jornalista deu início ao Resta Um, onde Gabily sobrou. Para encerrar, a peoa vetou Carol Lekker de participar da prova.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Governo antecipa salário de setembro dos servidores públicos; confira as datas de pagamento

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost