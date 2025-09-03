3 alimentos para melhorar a memória e o foco, segundo nutricionista

Para manter a mente alerta, é preciso uma rotina que contemple hábitos saudáveis, como a prática de atividades físicas, exercícios de mindfulness (a exemplo da meditação), sono de qualidade e, é claro, uma alimentação equilibrada. Nesse sentido, existem algumas matérias-primas reconhecidas pela ciência por seus benefícios à memória, ao foco e à concentração.
Ricos em nutrientes, eles ajudam na capacidade de raciocínio, conforme explica a nutricionista do Metrópoles, Juliana Andrade.
“A chave está em consumir ingredientes que favoreçam o fluxo sanguíneo cerebral, reduzam a inflamação e forneçam energia estável para o cérebro”, diz a especialista formada pela Universidade de Brasília (UnB).
8 imagensFechar modal.1 de 8
O bem-estar é fundamental para uma vida plena e satisfatória
Getty Images2 de 8
Ele abrange aspectos físicos, mentais e sociais
Getty Images3 de 8
Faça substituições inteligentes na dieta para comer mais saudável
Getty Images4 de 8
Praticar atividade física é essencial
Getty Images5 de 8
Ele permite que as pessoas vivam de forma mais equilibrada, saudável e feliz
Getty Images6 de 8
O bem-estar contribui para a prevenção de doenças e melhora a qualidade do sono
Getty Images7 de 8
Pessoas com bem-estar emocional tendem a desenvolver relações interpessoais mais satisfatórias
Getty Images8 de 8
Uma alimentação saudável, rica em nutrientes e equilibrada, fornece ao corpo os elementos necessários para um funcionamento adequado
Getty Images
Além de saber o que comer, a expert ensina, ainda, duas dicas extras. “Bônus: manter-se hidratado e evitar picos de açúcar no sangue também são atitudes fundamentais para manter o cérebro em estado de alerta. O foco começa no prato — e pode ser o diferencial para um dia mais produtivo.”
Abaixo, ela detalha quais são estes alimentos e por qual motivo eles devem ser ingeridos por quem busca uma memória “de ferro”.
1. Ovos
Fonte de colina, um nutriente essencial para a produção de neurotransmissores ligados à memória, os ovos também fornecem proteínas de alta qualidade e vitaminas do complexo B — importantes para o bom funcionamento cerebral.
O ativo favorece o relaxamento e diminui a percepção de estresse
2. Chá verde
Com L-teanina e cafeína, essa infusão muito comum no Oriente melhora o estado de alerta sem causar agitação, ao contrário de outras bebidas com cafeína, caso de energéticos e o próprio café. A combinação dessas substâncias promove foco sustentado, e exercem um efeito calmante que reduz a ansiedade — inimiga da concentração.
Graças ao alto teor de cacau, o chocolate amargo possui brilho e crocância únicos
3. Chocolate amargo
O chocolate com alto teor de cacau possui flavonoides, compostos antioxidantes que aumentam o fluxo de sangue no cérebro. Inseri-lo na rotina gera foco e rapidez no processamento mental.