3 alimentos para melhorar a memória e o foco, segundo nutricionista

Escrito por Metrópoles
Para manter a mente alerta, é preciso uma rotina que contemple hábitos saudáveis, como a prática de atividades físicas, exercícios de mindfulness (a exemplo da meditação), sono de qualidade e, é claro, uma alimentação equilibrada. Nesse sentido, existem algumas matérias-primas reconhecidas pela ciência por seus benefícios à memória, ao foco e à concentração.

Ricos em nutrientes, eles ajudam na capacidade de raciocínio, conforme explica a nutricionista do Metrópoles, Juliana Andrade.

“A chave está em consumir ingredientes que favoreçam o fluxo sanguíneo cerebral, reduzam a inflamação e forneçam energia estável para o cérebro”, diz a especialista formada pela Universidade de Brasília (UnB).

Além de saber o que comer, a expert ensina, ainda, duas dicas extras. “Bônus: manter-se hidratado e evitar picos de açúcar no sangue também são atitudes fundamentais para manter o cérebro em estado de alerta. O foco começa no prato — e pode ser o diferencial para um dia mais produtivo.”

Abaixo, ela detalha quais são estes alimentos e por qual motivo eles devem ser ingeridos por quem busca uma memória “de ferro”.

Ovos

1. Ovos

Fonte de colina, um nutriente essencial para a produção de neurotransmissores ligados à memória, os ovos também fornecem proteínas de alta qualidade e vitaminas do complexo B — importantes para o bom funcionamento cerebral.

Foto colorida de bule em que chá é colocado em xícara - MetrópolesO ativo favorece o relaxamento e diminui a percepção de estresse

2. Chá verde

Com L-teanina e cafeína, essa infusão muito comum no Oriente melhora o estado de alerta sem causar agitação, ao contrário de outras bebidas com cafeína, caso de energéticos e o próprio café. A combinação dessas substâncias promove foco sustentado, e exercem um efeito calmante que reduz a ansiedade — inimiga da concentração.

chocolate amargoGraças ao alto teor de cacau, o chocolate amargo possui brilho e crocância únicos

3. Chocolate amargo
O chocolate com alto teor de cacau possui flavonoides, compostos antioxidantes que aumentam o fluxo de sangue no cérebro. Inseri-lo na rotina gera foco e rapidez no processamento mental.

