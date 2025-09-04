4 suplementos e vitaminas que não devem ser ingeridos antes de dormir

Quando se trata de garantir uma “saúde de ferro”, dormir bem é tão essencial quanto se alimentar de forma equilibrada ou praticar exercícios físicos regularmente. Por isso, é importante estarmos atentos aos hábitos noturnos que podem prejudicar a qualidade do descanso — e a inclusão de certos suplementos e vitaminas na rotina pode estar entre os “vilões” do sono.

De acordo com a nutricionista Rayanne Marques, alguns suplementos devem ser evitados por conta de seus efeitos estimulantes para o sistema nervoso, aumentando a energia em um momento em que o corpo do contrário.

Suplementos com cafeína em sua composição devem ser evitados perto da hora de dormir

A creatina é um dos suplementos mais consumidos do Brasil

Vitaminas do complexo B também foram citadas como “vilãs” do sono

“Suplementos com cafeína, termogênicos, creatina em altas doses e até vitaminas do complexo B, quando consumidas à noite, tendem a dificultar o início do sono”, explica.

Suplementos e vitaminas podem “bagunçar” a hora de dormir?

Rayanne explica que a dificuldade de dormir está atrelada à ação direta dessas substâncias nos neurotransmissores ligados à vigília. “A cafeína, por exemplo, bloqueia a adenosina, responsável por induzir a sonolência, e estimula a produção de dopamina e norepinefrina — hormônios relacionados ao estado de alerta. Com isso, podemos notar uma dificuldade maior do corpo em relaxar”, reflete.

Ela alerta que, dependendo do que está sendo incluido na rotina, mesmo que o consumo aconteça horas antes de dormir, é possível notar um impacto negativo no sono. “Pré-treinos ricos em cafeína e taurina afetam o sono mesmo quando ingeridos cedo, já que a cafeína pode permanecer ativa no organismo por até oito horas”, destacam os especialistas.

As telas (celular, computador e TV) emitem luz azul, que sinalizam que é “dia” para o cérebro e inibem a melatonina. Reduza brilho, use modos noturnos e descone-te pelo menos uma a duas horas antes de deitar

Além de escantear alguns suplementos e vitaminas perto da hora de se deitar, Rayanne destaca ainda que a adoção de bons hábitos noturnos pode transformar a rotina do sono e, consequentemente, a saúde como um todo.

São elas:

Rotina fixa: Rayanne reforça que deitar e acordar no mesmo horário ajuda a regular o relógio biológico, facilitando o processo natural de adormecer e despertar.

Exposição à luz azul: segundo a nutricionista, evitar telas de celular e computador pelo menos uma hora antes de dormir auxilia a produção de melatonina, o hormônio do sono.

Cuidado com a da alimentação: Rayanne chama atenção para as refeições pesadas, cafeína e alimentos estimulantes no jantar. Segundo ela, esses hábitos alimentares atrapalham significamente a sensação de relaxamento.

Pratique técnicas de relaxamento: exercícios de respiração profunda, meditação ou alongamentos suaves auxiliam a diminuir o ritmo cardíaco e a preparar o corpo para o descanso.

Crie um ritual do sono: a especialista sugere incluir um banho morno, uma leitura leve ou até uma música calma antes de fechar os olhos para dormir. Segundo a especialista, essas técnicas funcionam como gatilhos para o corpo desacelerar.

Ajuste o ambiente: manter o quarto escuro, silencioso e com temperatura agradável pode ser um grande aliado na melhora da qualidade do sono, ajudando a manter o descanso ininterrupto.

