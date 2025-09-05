5 motivos para não perder o show de Esperanza Spalding em Brasília

Esperanza Spalding abre a 2ª edição do Festival Estilo Brasil, realizado pelo Metrópoles, no dia 21 de setembro, em Brasília (DF). Não é à toa que críticos a chamam de “gênio do jazz do século 21”: a artista construiu uma carreira que foge às fórmulas, transformando técnica apurada em experiências intensas e cheias de vida. Cada apresentação é um mergulho em sons que se reinventam diante do público.

Para quem ainda precisa de razões extras, reunimos cinco pontos que tornam a passagem de Spalding por Brasília um daqueles eventos que ficam na memória.

1. Um talento que rompeu barreiras cedo

Antes dos 10 anos, ela já tocava violino de ouvido; aos 20, dava aulas na prestigiada Berklee College of Music. A trajetória de Spalding é a prova de que genialidade não espera a maturidade, mas floresce cedo e cresce com ousadia.

A artista nunca se deixou aprisionar por rótulos. Essa inquietude fez com que a carreira fosse menos sobre a velocidade com que chegou ao topo e mais sobre a coragem de trilhar caminhos inesperados.

2. Uma vitória que mudou o Grammy

Em 2011, quando venceu o prêmio de Artista Revelação, superando gigantes do pop, Spalding virou assunto global. A escolha surpreendeu a indústria e mostrou que o jazz ainda tinha espaço para romper barreiras.

A repercussão foi tamanha que a Academia chegou a revisar critérios da categoria. Desde então, a artista passou a simbolizar a possibilidade de que a música autoral e experimental também pudesse ocupar o centro da cena.

3. O Brasil como casa sonora

Os discos revelam uma relação profunda com a música brasileira. De Chico Buarque a João Bosco, de Egberto Gismonti a Milton Nascimento, o Brasil é um terreno fértil para a criação. O álbum “Milton + Esperanza”, lançado em 2024, é a tradução mais clara desse afeto.

No palco, isso se traduz em interpretações que cruzam fronteiras: um jazz que sabe dialogar com o samba, a bossa e até com a poesia de nossas canções. Para o público brasileiro, é também um reencontro afetivo com uma artista que entende nossa linguagem.

4. O palco como laboratório de improviso

Assistir a Esperanza Spalding ao vivo é presenciar a música em estado bruto, nascendo no instante. Improvisar, para ela, é uma forma de escuta e resposta ao ambiente, aos músicos e à plateia.

Por isso, nenhum show é igual ao outro. Cada apresentação ganha nuances próprias, como se fosse uma conversa íntima entre artista e público. É impossível prever o caminho que ela seguirá, e é justamente isso que torna a apresentação magnética.

5. Música que toca além dos ouvidos

Com projetos como “Songwrights Apothecary Lab”, Spalding tratou a música como remédio, cada faixa pensada como uma “formúla sonora” para aliviar dores e ampliar estados de consciência. A visão mistura ciência, espiritualidade e arte em algo difícil de categorizar.

Nos palcos, essa abordagem transparece na entrega, para viver uma experiência que mexe com corpo e mente. Para muitos, sair de um show de Spalding é como atravessar um ritual coletivo.

Prepare-se para shows incríveis

A 2ª edição do Festival Estilo Brasil começa em 21 de setembro e reunirá atrações renomadas no Ulysses Centro de Convenções, em Brasília (DF). O line-up conta com artistas de peso como Martinho da Vila, Paralamas do Sucesso, Fagner, Lô Borges, Beto Guedes e Esperanza Spalding.

Com o oferecimento do Banco do Brasil Estilo, patrocínio de cartões BB Visa, Banco do Brasil e Governo Federal, o projeto é realizado pelo Metrópoles e conta com a produção da Oh! Artes.

