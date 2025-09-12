50 pechinchas na PS Store: jogos de PS4/PS5 por até R$ 50; corra antes que acabe

A PlayStation Store abriu uma leva caprichada de descontos para PS4 e PS5 — perfeita para quem quer encher a biblioteca gastando pouco. Tem Marvel’s Guardians of the Galaxy por R$ 44,98 (menor preço histórico), Doom Eternal por R$ 49,87 e o queridinho Dave the Diver por R$ 38,67. A oferta vai até 25 de setembro, às 3h59 (Brasília) e a PS Store parcela em até 4x sem juros no cartão para compras a partir de R$ 20.
Destaques rápidos (custoxbenefício)
Control Ultimate Edition (com todas as DLCs) por R$ 10,85.
FAR: Lone Sails por R$ 7,45 — indie viagem total.
Scarlet Nexus e Ace Combat 7 por menos de R$ 42.
Little Nightmares II e Weird West: Definitive Edition entram firme no orçamento.
Lista: 50 jogos por até R$ 50 (PS4/PS5)
A Little to the Left (PS4 & PS5) — R$ 39,95 (-50%)
Abzû (PS4) — R$ 34,82 (-65%)
Ace Combat 7: Skies Unknown (PS4) — R$ 39,98 (-84%)
AI: The Somnium Files – nirvanA Initiative (PS4) — R$ 49,87 (-75%)
Amnesia: The Bunker (PS4) — R$ 33,47 (-75%)
Assetto Corsa Competizione (PS4 & PS5) — R$ 49,87 (-75%)
Celeste (PS4) — R$ 28,72 (-75%)
Chernobylite Complete Edition (PS4 & PS5) — R$ 33,98 (-80%)
Control Ultimate Edition (PS4) — R$ 10,85 (-90%)
Cuphead – The Delicious Last Course (PS4) — R$ 36,40 (-20%)
Darkwood (PS5) — R$ 30,75 (-70%)
Dave the Diver (PS4 & PS5) — R$ 38,67 (-35%)
Deliver Us Mars (PS4 & PS5) — R$ 47,97 (-70%)
Doom Eternal (PS4 & PS5) — R$ 49,87 (-75%)
Duck Detective: The Secret Salami (PS5) — R$ 43,12 (-20%)
FAR: Lone Sails (PS4) — R$ 7,45 (-90%)
Flintlock: The Siege of Dawn (PS5) — R$ 49,87 (-75%)
Gravity Rush Remastered (PS4) — R$ 49,99 (-50%)
Heavy Rain (PS4) — R$ 39,99 (-60%)
Hero’s Hour (PS5) — R$ 23,72 (-75%)
Hotline Miami Collection (PS4) — R$ 26,22 (-75%)
Iconoclasts (PS4) — R$ 34,47 (-70%)
Little Nightmares II (PS4 & PS5) — R$ 49,33 (-67%)
Marvel’s Guardians of the Galaxy (PS4 & PS5) — R$ 44,98 (-85%)
Moonlighter (PS4) — R$ 14,92 (-85%)
Ni no Kuni: Wrath of the White Witch Remastered (PS4) — R$ 41,58 (-80%)
Outlast (PS4) — R$ 39,95 (-50%)
Outlast 2 (PS4) — R$ 49,75 (-50%)
Outward Definitive Edition (PS4 & PS5) — R$ 42,90 (-80%)
Paper Trail (PS4 & PS5) — R$ 31,47 (-70%)
Rage 2 (PS4) — R$ 39,90 (-80%)
Remnant: From the Ashes (PS4) — R$ 32,98 (-80%)
Sable (PS5) — R$ 46,86 (-65%)
Salt and Sacrifice (PS4 & PS5) — R$ 36,71 (-65%)
Salt and Sanctuary (PS4) — R$ 26,21 (-65%)
Scarlet Nexus (PS4 & PS5) — R$ 41,98 (-85%)
Sherlock Holmes The Awakened (PS4 & PS5) — R$ 21,49 (-90%)
Sniper Elite 4 (PS4) — R$ 31,99 (-90%)
Syberia: The World Before (PS4 & PS5) — R$ 49,87 (-75%)
The Elder Scrolls Online (PS4 & PS5) — R$ 20,87 (-75%)
The Sinking City (PS4) — R$ 24,95 (-90%)
The Surge 2 (PS4) — R$ 44,85 (-70%)
Titanfall 2 (PS4) — R$ 24,87 (-75%)
To the Moon (PS5) — R$ 34,14 (-40%)
Two Point Campus (PS4 & PS5) — R$ 32,37 (-75%)
Ultimate Chicken Horse (PS4) — R$ 35,95 (-55%)
We Love Katamari REROLL+ Royal Reverie (PS4 & PS5) — R$ 37,37 (-75%)
Weird West: Definitive Edition (PS4 & PS5) — R$ 29,92 (-85%)
Wolfenstein II: The New Colossus (PS4) — R$ 24,73 (-85%)
Zero Escape: Zero Time Dilemma (PS4) — R$ 19,90 (-80%)
Dica final: preços e disponibilidade podem variar por região/conta e mudar durante a promoção. Verifique a plataforma (PS4/PS5) antes de finalizar a compra.
Fontes: Tech Tudo
Redigido por: ContilNet