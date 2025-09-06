6 videogames com até 35% de desconto para comprar hoje

De portáteis da Nintendo a versões de ponta da Sony, passando pelo portátil da Valve, selecionamos seis consoles que estão com até 35% OFF. Os preços vão de R$ 1.335 a R$ 6.049, oferecendo opções para quem busca desde partidas rápidas em movimento até experiências imersivas em 4K no sofá da sala.

🎮 Lista completa

1. Nintendo Switch Lite (32 GB)

De R$ 2.069 por R$ 1.335 (35% OFF)

Totalmente portátil, leve (276 g), tela de 5,5’’ LCD (720p).

4 GB RAM, 32 GB expansíveis. Bateria dura até 7h.

Prós: custo-benefício, catálogo amplo.

Contras: não conecta à TV, autonomia média.

2. Nintendo Switch + Mario Kart 8 Deluxe (32 GB)

De R$ 2.559 por R$ 1.858 (27% OFF)

Híbrido: portátil, mesa ou TV (Full HD).

Joy-Con destacáveis com sensores de movimento.

Prós: versátil, inclui Mario Kart 8 Deluxe, ótimo para jogar em grupo.

Contras: Joy-Con pequeno pode incomodar.

3. Nintendo Switch OLED + Mario Kart 8 Deluxe (64 GB)

De R$ 3.170 por R$ 2.189 (30% OFF)

Tela OLED de 7’’, áudio melhorado, suporte ajustável.

64 GB de armazenamento interno + slot microSD.

Prós: tela superior, dock com LAN, acompanha Mario Kart.

Contras: Joy-Con pequeno, assinatura online limitada.

4. Sony PlayStation 5 Slim (1 TB)

De R$ 3.950 por R$ 3.439 (12% OFF)

Compacto, com SSD de 1 TB, suporte a 4K/120 Hz e Ray Tracing.

Controle DualSense com resposta tátil e gatilhos adaptáveis.

Prós: desempenho rápido, gráficos imersivos.

Contras: espaço real ~848 GB, relatos de superaquecimento.

5. Valve Steam Deck (256 GB)

De R$ 4.219 por R$ 3.928 (6% OFF)

Portátil com tela de 7’’ (1280 x 800), APU AMD Zen 2 + GPU RDNA 2, 16 GB RAM.

Roda jogos AAA e todo catálogo Steam.

Prós: desempenho sólido, flexibilidade do sistema.

Contras: bateria entre 2h e 8h, carregador padrão estrangeiro.

6. Sony PlayStation 5 Pro (2 TB)

De R$ 8.009 por R$ 6.049 (24% OFF)

SSD de 2 TB, Ray Tracing avançado, suporte a TVs 8K, HDMI 2.1.

Retrocompatível com mais de 8.500 jogos do PS4.

Prós: máxima performance, 120 fps em 4K.

Contras: sem avaliações de usuários até o momento.

💡 Resumo:

Melhor custo-benefício: Nintendo Switch Lite .

Mais versátil: Switch OLED .

Potência máxima: PS5 Pro .

Alternativa portátil para PC gamers: Steam Deck.

Fonte: Mercado Livre e Amazon (setembro/2025) e Tech Tudo

✍️ Redigido por ContilNet