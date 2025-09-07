7 de Setembro: Segurança do DF estima 80 mil pessoas em toda a Esplanada

A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF) estima que o evento de 7 de Setembro, realizado neste domingo, tenha atraído um público de 80 mil pessoas durante toda a manhã e em toda a extensão da Esplanada dos Ministérios. A pasta do Governo do Distrito Federal soma o público estimado pelo Palácio do Planalto na área de desfile, com 45 mil pessoas, aos 35 mil visitantes dos demais espaços, como tendas espalhadas para acesso dos visitantes.

O evento cívico-militar, contou com forte policiamento. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) convocou dois mil militares para reforçar as vistorias na Esplanada. Além do efetivo, a corporação manteve uma tropa aquartelada, isto é, de prontidão para ser acionada se necessário. A corporação não registrou nenhum incidente grave durante a celebração da Independência do Brasil.

De acordo com o secretário executivo de Segurança Publica do DF, Alexandre Patury, somente na área de responsabilidade do DF, foram contabilizadas 35 mil pessoas. Para ele, o aumento de público em relação à 2024, quando 20 mil pessoas passaram pela Esplanada, se dá pelo programa de gratuidade no transporte do governo de Ibaneis Rocha (MDB).

“O aumento do público neste ano coincide com o programa “Vai de Graça”, de transporte gratuito, e com o maior número de escolas desfilando”, afirmou Alexandre Patury à coluna.

Arquibancadas lotadas

Os participantes começaram a chegar cedo para o evento e as arquibancadas lotaram antes mesmo das 9h10, quando começou o desfile oficialmente, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) passando em revista às tropas a bordo do tradicional Rolls Royce.

A poucos quilômetros de onde Exército, Marinha e Aeronáutica faziam demonstrações da força militar brasileira, grupos de direita e esquerda fizeram protestos, na capital federal.

O desfile cívico-militar de 7 de Setembro, na Esplanada dos Ministérios, começou às 9h10 deste domingo

Público chegou cedo e encheu a Esplanada antes do desfile

A polícia militar revistou as pessoas que foram ao desfile do 7 de Setembro

Desfile do 7 de Setembro reuniu cerca de 45 mil pessoas em 2025

Além do público, que lotou as arquibancadas, 30 ministros de Estado e o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), acompanham a cerimônia.

Nenhum dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), no entanto, compareceu. Ausências de Fernando Haddad, da Fazenda – que está em São Paulo -; e do presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre (União); também foram sentidas.

Ministros

1. Ricardo Lewandowski (Justiça e Segurança Pública)

2. Marina Silva (Meio Ambiente)

3. Macaé Evaristo (Direitos Humanos)

4. Geraldo Alckmin (Indústria)

5. Anielle Franco (Igualdade Racial)

6. Renan Filho (Transportes)

7. Jader Filho (Cidades)

8. Waldez Góes (Desenvolvimento Regional)

9. Celso Sabino (Turismo)

10. José Múcio (Defesa)

11. André de Paula (Pesca)

12. General Amaro (GSI)

13. Gleisi Hoffmann (Relações Institucionais)

14. Wolney Queiroz (Previdência Social)

15. ⁠Sidônio Palmeira (Secom)

16. ⁠Márcio França (Empreendedorismo)

17. ⁠André Fufuca (Esportes)

18. ⁠Rui Costa (Casa Civil)

19. ⁠Márcio Macedo (secretária-geral da Presidência)

20. ⁠Frederico Siqueira (Comunicações)

21. ⁠Simone Tebet (Planejamento)

22. ⁠Margareth Menezes (Cultura)

23. Sonia Guajajara (Povos Indígenas)

24. Esther Dweck (Gestão)

25. Vinicius de Carvalho (CGU)

26. ⁠Camilo Santana (Educação)

27. Alexandre ⁠Silveira (Minas e Energia)

28. ⁠Jorge Messias (AGU)

29. ⁠Celso Amorim (assessor-chefe da Presidência)

30. Mauro Vieira (Relações Exteriores)

Congresso

– Hugo Motta, presidente da Câmara

– Rogério Carvalho, líder do PT no Senado

– Lindbergh Farias, líder do PT na Câmara

Janja esteve ao lado de Lula durante o desfile do 7 de Setembro em Brasília

Geraldo Alckmin e a esposa, Lu Alckmin também foram ao desfile em Brasília

Desfile cívico-militar do 7 de Setembro de 2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) passando em revista às tropas a bordo do tradicional Rolls Royce

Autoridades se reuniram em arquibancada

Hugo Motta (Republicanos-PB), acompanha a cerimônia

Arquibancadas montadas para o desfile de 7 de Setembro lotaram por volta das 8h

A polícia militar revistou as pessoas que foram ao desfile do 7 de Setembro

O desfile cívico-militar de 7 de Setembro, na Esplanada dos Ministérios, começou às 9h10 deste domingo

Desfile do 7 de Setembro reuniu cerca de 45 mil pessoas em 2025

Sem anistia

Enquanto Lula desfilava ao lado da primeira-dama do Brasil, Janja, um grupo de pessoas na arquibancada começou a gritar “sem anistia” na direção dos dois (veja no vídeo abaixo). A manifestação é uma referência ao julgamento da suposta trama golpista do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que começou no último dia 2, para quem direitistas pedem o benefício.

Perto do fim do desfile, Lula desceu da área reservada às autoridades, cumprimentou parte do público e passou ao lado da imprensa sem falar nada.