A animação chinesa que se tornou um dos filmes mais vistos no mundo

Lançada em janeiro de 2025, a animação chinesa Ne Zha 2: O Renascer da Alma conquistou o topo das bilheteiras mundiais. O filme já soma mais de US$ 2 bilhões, ultrapassando Divertida Mente 2, de 2024, que arrecadou US$ 1,6 bilhão. A produção estreou nos cinemas brasileiros nessa quinta-feira (25/9).
O longa é sequência da animação de 2019 e acompanha a jornada de Ne Zha, uma criança destinada a se tornar um ser demoníaco, mas que desafia o destino e se transforma em herói.
3 imagensFechar modal.1 de 3
Ne Zha 2: O Renascer da Alma
Divulgação2 de 3
Ne Zha 2: O Renascer da Alma
Divulgação3 de 3
Ne Zha 2: O Renascer da Alma
Divulgação
Na primeira parte da saga, Ne Zha e seu amigo Ao Bing tiveram o corpo destruído em batalha e passaram a dividir o mesmo corpo após um feitiço. Agora, precisam encontrar uma flor de lótus para quebrar a magia, enquanto lutam contra o tempo para proteger uma comunidade ameaçada por dragões marinhos.
Com orçamento de US$ 80 milhões, a produção levou cinco anos para ser concluída. Segundo o site chinês Maoyan, Ne Zha 2 é a animação mais assistida de todos os tempos e ocupa o quinto lugar entre os filmes mais vistos da história do cinema, superando grandes sucessos de Hollywood, como Lilo & Stitch, Jurassic World: Recomeço e Superman.