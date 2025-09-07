a-cautela-de-malafaia-sobre-o-ato-do-7-de-setembro-na-paulista

Organizador do ato do 7 de Setembro na Avenida Paulista, o pastor Silas Malafaia optou por cautela na previsão de público da manifestação, que ocorrerá em meio ao julgamento de Jair Bolsonaro no STF.
À coluna, Malafaia disse que o ato será “grande”, mas evitou afirmar se o público será o maior já registrado pela direita. Segundo o pastor, a magnitude dos atos depende muito do “momento político”.
“Tem manifestação maior e tem manifestação menor. Mas a gente acha que essa deve ser uma grande manifestação. Vai reunir gente em um maior número de cidades, mais do que todas que nós já fizemos a nível de cidades. Não estamos nessa de ‘essa vai ser a maior’. A gente acha que ela vai ser grande”, afirmou o religioso à coluna.
Como mostrou a coluna, com a ausência de Bolsonaro, que está em prisão domiciliar, a estratégia da direita será realizar os atos pela manhã nas demais cidades e concentrar em São Paulo à tarde.
Uma das prováveis “estrelas” do ato será a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Também devem comparecer o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) e o governador paulista, Tarcísio de Freitas (Republicanos).