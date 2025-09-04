A dúvida de Lewandowski sobre a cassação de seu visto por Trump

Apesar de o próprio presidente Lula ter comentado publicamente o assunto, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, ainda tem dúvidas se seu visto americano foi realmente revogado.
A interlocutores, Lewandowski relatou que, diferentemente de outras autoridades brasileiras, não recebeu qualquer notificação das autoridades dos Estados Unidos sobre a revogação até agora.
A dúvida de Lewandowski já foi levada a Lula. Na última reunião ministerial, no final de agosto, o presidente chegou a se solidarizar publicamente com o ministro pela suposta revogação do visto.
Mais cedo, a coluna noticiou que bolsonaristas esperam uma nova leva de revogação de vistos por parte do governo Donald Trump. Dessa vez, com foco em integrantes da Polícia Federal.
O diretor-geral da corporação, Andrei Rodrigues, porém, vai escapar das sanções. Isso porque, como revelou a coluna, o visto de turismo do chefe da PF venceu há alguns anos, e ele não renovou.