A estratégia de bolsonaristas e petistas para o 7 de Setembro

Com Jair Bolsonaro em prisão domiciliar, aliados do ex-presidente bolaram estratégias para tentar mobilizar a base bolsonarista a comparecer às manifestações da direita no 7 de Setembro.
Uma das ideias, segundo parlamentares do PL, foi concentrar os atos nas demais capitais no período da manhã, deixando apenas o protesto na Avenida Paulista para o turno da tarde.
O objetivo é permitir a lideranças bolsnaristas que participarem dos atos no Rio, Belo Horizonte e Brasília terem tempo para se deslocar até São Paulo para o ato na Paulista, considerado o maior.
Outra estratégia dos bolsonaristas foi articular a presença de Michelle Bolsonaro na manifestação na capital paulista. Sem o ex-presidente, a ex-primeira-dama deve ser uma das “estrelas” do ato.
Aliados de Bolsonaro apostam que o início do julgamento do ex-mandatário peo STF nesta semana deve ajudar a mobilizar a base bolsonarista para as manifestações em todo o Brasil.
A estratégia dos petistas
Assim como os bolsonaristas, petistas também convocaram manifestações para o 7 de Setembro. Os atos estão marcados para várias cidades brasileiras.
A estratégia dos integrantes do partido do presidente Lula é focar as manifestações da esquerda na defesa da soberania nacional, inclusive, com o uso da bandeira verde e amarela.