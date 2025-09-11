11/09/2025
Universo POP
Estudante de medicina trabalha como coletor de lixo à noite para realizar sonho da faculdade
Professor faz ataques racistas após ‘fora’ em app de namoro gay: “Quem tem coragem de comer este c* preto?”
Via Verde Shopping traz universo marítimo da Patrulha Canina pela primeira vez ao Acre
Café e conexão feminina marcam a segunda edição do Left-Hand no Acre
11 de setembro: o dia em que a Globo ficou mais de 4 horas no ar sem comerciais
Foto polêmica: quem é Adrielly, jovem repostada por Yuri Lima, namorado de Iza
Andressa Suita rebate boatos e nega ser pivô de “treta” entre Gusttavo Lima e Thiago Brava
Bruna Karla rebate processo da MK Music e fala em “quase trabalho escravo”
Visita rejeitada: irmão ameaça chamar a polícia após aproximação de Suzane von Richthofen
Horóscopo desta quinta-feira: lua minguante em Touro pede pé no chão e bons cuidados

A Fazenda 17: diretor confirma peões “infiltrados” e detalha dinâmica

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail
a-fazenda-17:-diretor-confirma-peoes-“infiltrados”-e-detalha-dinamica

Durante a coletiva de imprensa da 17ª temporada do reality show A Fazenda, realizada na tarde desta quinta-feira (11/9), o diretor de reality shows da Record, Rodrigo Carelli, confirmou que o programa terá dois peões “infiltrados”, com a missão de enganar os demais participantes. Ele também detalhou a dinâmica inédita.

Leia também

Antecipamos

Quem é leitor da coluna Fábia Oliveira, no entanto, não foi pego de surpresa. A coluna já havia revelado no mês passado com exclusividade informações sobre a nova mecânica do reality show, que vai valer prêmios em dinheiro para os infiltrados e também os peões “verdadeiros”.

Rodrigo Carelli aproveitou a oportunidade para dar detalhes de como vai funcionar a dinâmica. Segundo ele, ao todo serão 26 participantes, mas dois deles são “falsos peões”, ou seja, terão de enganar os demais participantes. Eles receberão informações da produção do que deverão fazer durante a competição.

“Vão entrar 26 participantes, mas na verdade não são 26 participantes. São 24 participantes e dois infiltrados: um homem e uma mulher. Eles estão confinados no hotel como os demais, na segunda-feira eles entram no programa e todos vão se conhecer. Eles foram brifados de como vai acontecer, mas cada um foi brifado que só ele ou ela é infiltrado. Eles acham que só vai ter um”, comentou.

6 imagensRodrigo Carelli rebateu MC GuiFoto: após tretas, Rodrigo Carelli e Alexandre Frota se reencontramRodrigo Carelli e Alexandre Frota trocaram farpas anos atrásRodrigo Carelli e Inês BrasilFechar modal.1 de 6

Rodrigo Carelli

Reprodução2 de 6

Rodrigo Carelli rebateu MC Gui

Reprodução/Record3 de 6

4 de 6

Foto: após tretas, Rodrigo Carelli e Alexandre Frota se reencontram

Instagram/Reprodução5 de 6

Rodrigo Carelli e Alexandre Frota trocaram farpas anos atrás

Câmara dos Deputados e Record/ Divulgação6 de 6

Rodrigo Carelli e Inês Brasil

Reprodução

Mais detalhes

O público será informado já na estreia quem são os infiltrados. “Na segunda-feira, a gente vai falar pro público quem são os infiltrados e depois a gente vai falar para eles [participantes] que há uma pessoa infiltrada, mas que é uma pessoa só. Na terça-feira seguinte, na primeira formação da Roça, cada um dos 26 vai votar em quem você acha que é o infiltrado.”

A brincadeira, além de movimentar o jogo e divertir o público, também vai valer prêmios em dinheiro. “Se cinco pessoas ou mais acertarem, essas cinco pessoas vão dividir R$ 50 mil. Se menos de cinco pessoas acertarem, o infiltrado ganha R$ 50 mil. Isso vai acontecer pros dois”. No decorrer dos dias, os participantes vão receber dicas para que eles tentem adivinhar quem são os peões “secretos”.

Durante a semana, os dois infiltrados vão receber missões da produção. “Coisas absurdas, movimentos esquisitos, que eles têm que fazer sem os outros notarem, de uma maneira natural”. Se os infiltrados não realizarem as tarefas, perderão parte do valor do prêmio.

Quem será? 👀 Na #ColetivaAFazenda, Rodrigo Carelli dá mais detalhes sobre a dinâmica dos infiltrados! Quem já está animado? 🤠 #AFazenda pic.twitter.com/spzbZA8d1j

— A Fazenda (@afazendarecord) September 11, 2025

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Adolescentes são flagrados fazendo live nas redes sociais de dentro de unidade socioeducativa do Acre

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost