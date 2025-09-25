A primeira Prova do Fazendeiro em “A Fazenda 17” agitou a sede e garantiu fortes emoções para os peões nesta quarta-feira (24/9). Em uma disputa que exigiu concentração, habilidade e raciocínio rápido, Dudu Camargo levou a melhor e conquistou o cobiçado chapéu, tornando-se o líder da semana e escapando da temida Roça. Enquanto isso, Gabily e Fabiano acabaram derrotados e agora enfrentam a berlinda ao lado de Carol, correndo o risco de deixar a competição rural logo no início da temporada.

Como foi a prova?

A Prova do Fazendeiro teve sete rodadas e testou a habilidade matemática dos peões. Vestidos como o mascote da Fazenda, o Galinho, eles precisaram resolver contas que apareciam no telão no menor tempo possível e correr até a resposta correta. O participante que concluísse cada rodada em primeiro lugar somava mais pontos. Ao final das sete rodadas, Dudu Camargo acumulou a maior pontuação e garantiu a vitória.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Dudu novo Fazendeiro Reprodução: Record TV “A Fazenda 17”: Dudu Camargo se consagra como o novo Fazendeiro e escapa da roça Reprodução: Record TV 1ª Roça de “A Fazenda 17” é formada com Carol, Fabiano, Dudu Camargo e Gabily Reprodução: Record TV Voltar

Próximo

Na última terça-feira (25/9), Fabiano, como segundo peão na Roça, puxou Dudu Camargo para ocupar o terceiro banco da berlinda. Com isso, o jornalista deu início ao Resta Um, que terminou com Gabily sobrando. Para finalizar, a peoa vetou Carol Lekker de participar da prova.