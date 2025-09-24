24/09/2025
A Fazenda 17. Enquete revela quem sai: Carol, Fabiano, Gabily ou Dudu

A primeira Roça de A Fazenda 17 está formada: Carol, Fabiano, Gabily e Dudu Camargo estão na berlinda e disputam a permanência no reality da Record.

Muita coisa ainda deve acontecer até a eliminação, marcada para quinta-feira (25/9), mas uma enquete do Notícias da TV, do UOL, já indica quem tem mais chances de sair, de acordo com a preferência do público.

De acordo com a prévia da enquete, às 00h40, desta quarta-feira (24/9), Dudu e Carol aparecem como os favoritos para permanecer no reality, com 46% e 36% da preferência do público, respectivamente. Gabily surge em seguida, com 9%, enquanto Fabiano Morais ocupa a última posição, com 7% — ou seja, é quem tem mais chances de deixar o programa.

Vale lembrar, no entanto, que nesta quarta acontece a Prova do Fazendeiro. Dos quatro indicados à roça, três disputam a chance de escapar da berlinda e conquistar o chapéu mais cobiçado do jogo. Carol, no entanto, foi vetada da prova e vai direto para a votação do público.

Ser Fazendeiro garante imunidade e o poder de definir a divisão de tarefas, um dos principais focos de atrito na sede.

