“A Fazenda 17”: Fernando Sampaio dá ordem e proíbe peões de abrirem a geladeira

Escrito por Portal Leo Dias
Fernando Sampaio se tornou, nesta sexta-feira (26/9), o novo fiscal da dispensa em “A Fazenda 17” e já começou com planos para controlar ao máximo o consumo dos peões dentro da casa. A partir de agora, apenas Fernando e Michele Barros poderão ter acesso à geladeira, e os itens serão contados para cada participante. O Fazendeiro, Dudu Camargo, apenas acatou a decisão.

“Sal por dia, a gente vai deixar lá fora. São três fatias de pão por dia para cada um. A gente vai botar lá fora a quantidade certa, a quantidade de manteiga. E ninguém vem mais nessa geladeira”, disse Fernando.

Durante o almoço, as novas regras da dispensa foram apresentadas aos peões: “Todo dia de manhã, a gente vai trazer o que será de uso diário e deixar os itens nas geladeiras vermelhas. Não precisa buscar nada na geladeira lá de dentro”, anunciou.

“A gente vai fracionar e colocar na geladeira o que for de uso diário. Porque, senão, vai faltar comida, vai faltar iogurte, vai faltar requeijão, como já faltou. Então, a gente vai fracionar e colocar na geladeira o que for de uso diário”, explicou Fernando.

Michele concordou que a quantidade distribuída para cada um dos participantes não era ideal, mas continuou firme na decisão do fiscal: “Eu fiz a divisão da semana ali. São três fatias de pão por dia, por pessoa. São dois ovos, diminuíram a quantidade de ovos. E eu separei todos os grãos, castanhas, nozes, amendoim, uma porção de granola e o que tem de biscoito”.

