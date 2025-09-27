“a-fazenda-17”:-festa,-tretas-e-o-primeiro-beijo-da-temporada

A segunda festa de “A Fazenda 17” rendeu de tudo um pouco: música, romance e discussões. O show de Paula Mattos embalou os peões, que viveram momentos de descontração, troca de carinhos e também desentendimentos durante a madrugada deste sábado (27/9).

Festa com show de Paula Mattos

Festão! Foi a vez da cantora Paula Mattos animar os peões em “A Fazenda 17”. A sertaneja emocionou os participantes com seus sucessos, especialmente “Que Sorte a Nossa”, e ainda deu a oportunidade para Wallas e Shia soltarem a voz ao seu lado. A segunda festa da temporada realmente rendeu.

Matheus e Duda protagonizam primeiro beijo em A Fazenda 17

Dudu e Saory

Dudu e Saory ficaram juntinhos durante a festa em “A Fazenda”. Eles dançaram coladinhos, mas não passou disso. Depois da comemoração, decidiram dormir juntos.

Primeiro beijo em “A Fazenda 17”

Duda e Matheus finalmente protagonizaram o primeiro beijo da temporada! Após dias de flerte, o momento aconteceu em clima de romance, com direito a um beijão digno de cena de cinema. Depois do carinho, a peoa pediu segredo. Antes disso, ainda na festa, Mesquita tentou se aproximar de Duda, mas a atriz recusou, rejeitando o outro pretendente.

Carol vs. Nizam

Nizam não gostou de ser acordado de madrugada após a festa e reclamou. Carol não deixou barato e rebateu: “Vai dormir na sua casa! Eu hein!”. Irritado, o ex-BBB desistiu de descansar e foi para a cozinha.

Walério reclama de Duda

E teve tempo para mais uma briga antes de todos dormirem. Duda se deitou ao lado de Matheus para dormir e acabou cochichando com ele — atitude proibida pelas regras do programa. Walério não gostou nada da situação e chamou a atenção da atriz: “Para de cochichar, a chamada foi por isso!”. Duda reagiu: “Se você tá incomodado, você que bata o sino”. Walério retrucou: “Vaza você, vai cochichar na sua casa!”