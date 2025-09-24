“A Fazenda 17”: infiltrados permanecem no jogo e 1ª roça é marcada por brigas

O público de “A Fazenda 17” mostrou sua força ao garantir a permanência de Matheus e Carol Lekker no reality. Inicialmente, os dois deveriam deixar o programa por serem os infiltrados da temporada, mas graças a uma votação popular acabaram ficando. Na mesma noite, Adriane Galisteu conduziu a primeira Roça da edição. E se os telespectadores esperavam confusão, não se decepcionaram: os ânimos ficaram exaltados, quase houve agressão e detalhe: a temporada está só começando. Tudo isso aconteceu no programa desta terça-feira (23/9).

Votação do público

A proposta era que Matheus e Carol ficassem apenas alguns dias no confinamento, recebendo R$ 50 mil caso conseguissem manter em segredo que eram os infiltrados — participantes falsos desta edição. No entanto, eles não conseguiram cumprir a missão. Por outro lado, o público aprovou a participação da dupla, e Adriane Galisteu abriu uma votação para decidir o futuro deles. O resultado foi avassalador: 92,70% dos votos foram a favor da permanência. Ao vivo, a apresentadora questionou se eles queriam continuar no jogo e os dois confirmaram que sim.

Formação da Roça

A Fazendeira da semana, Rayane, indicou Carol direto para a berlinda. Em seguida, a votação da casa colocou Fabiano no segundo banquinho, com direito a voto de peso duplo. Na sequência, ele precisou puxar alguém da Baia e escolheu Dudu Camargo. No Resta Um, quem sobrou foi Gabily, completando o quarteto. Um deles — exceto a indicada pela Fazendeira — ainda terá a chance de escapar da Roça na Prova do Fazendeiro, que acontece nesta quarta-feira (24/9).

Treta durante e após a formação da Roça

Tamires e Martina protagonizaram uma briga intensa. As duas trocaram acusações depois que a manauara não salvou a colega no Resta Um, quase chegando às vias de fato. “Rodada de reality! Deu errado em tudo”, gritou Tamires. “É por isso que eu tô aqui. Tu tá aqui por quê? Tu tá aqui porque é ex de fulaninho. Se enxerga, tu é uma songamonga”, rebateu Martina, em referência ao antigo relacionamento da manauara com o ex-BBB Davi Brito. A discussão continuou dentro da sede, mesmo após o intervalo, e por pouco não terminou em agressão.

Rayane x Carol

O clima também pesou entre Rayane e Carol após a indicação da Fazendeira. As duas trocaram ofensas ao vivo. Entre as acusações, a influenciadora afirmou que a Miss Bumbum só permaneceu no reality por ter “feito VT”. Já Carol retrucou dizendo que Rayane só é conhecida por namorar o cantor Belo, chamando-a de “namoradinha”.

Traição?

Na área externa, Yoná, Duda, Carol e Kathy Maravilha conversaram sobre o comportamento de Matheus e Fabiano durante a votação e chegaram a uma conclusão: “indefensáveis”. Para elas, os dois “sabonetaram” ao jogar seus votos fora.