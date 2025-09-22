“A Fazenda 17”: Nizam bate-boca com Fabiano após ser chamado de “leva e traz”

Na noite desta segunda-feira (22/9), o clima esquentou em “A Fazenda 17”. Nizam resolveu tirar satisfação com Fabiano depois de descobrir que o colega o acusou de ser “leva e traz” durante uma conversa com o apresentador. A situação abalou a relação entre os dois dentro do confinamento.

“Isto acaba aqui. Se eu precisar votar em você, eu voto! Não vou mais te colocar como prioridade depois de você dizer que sou leva e traz. Eu estava te protegendo e, ainda assim, você me chama disso?”, disparou Nizam, visivelmente irritado.

Veja as fotos Abrir em tela cheia A Fazenda 17: Nizam discute com Fabiano após ser chamado de “leva e traz” Reprodução: Record TV A Fazenda 17: Nizam discute com Fabiano após ser chamado de “leva e traz” Reprodução: Record TV Nizam e Dudu Camargo Reprodução / Record Dudu Camargo também recordou a polêmica com a atriz Maisa Silva Reprodução/Record TV Voltar

Próximo

Dudu Camargo também entrou na discussão e alfinetou: “Todo mundo que ajuda ele, ele está indo contra. Eu tentei ajudar ele…”.

Fabiano, por sua vez, rebateu: “Você tentou me ajudar puxando a Gabily”. O apresentador negou e explicou que apenas buscava alertá-lo sobre os riscos no jogo: “Não, eu tentei te alertar sobre o que estava acontecendo”. Nizam reforçou o argumento: “A estratégia que ele te deu foi pra te livrar da Roça. Você precisa saber usar as informações a seu favor”.

Mais cedo, Dudu e Fabiano já haviam conversado sobre os rumos da primeira Roça da temporada. Durante o bate-papo, o apresentador sugeriu que o peão poderia indicar Gabily ou até mesmo Nizam, e provocou: “Se Nizam quisesse o seu bem, não teria lhe chamado de falso”.