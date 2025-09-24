24/09/2025
"A Fazenda 17": Público decide e infiltrados Matheus e Carol seguem no reality

Estão no jogo! Carol e Matheus entraram como infiltrados em “A Fazenda 17” e, em teoria, deveriam deixar a sede nesta terça-feira (23/9). Porém, após uma enquete, o público votou pela permanência dos dois no programa. Ao vivo, durante a formação da Roça, Adriane Galisteu questionou se eles gostariam de integrar o elenco fixo ou ir para casa e, sem titubear, os dois escolheram continuar na disputa. Agora, seguem causando com embates e em busca do prêmio milionário no reality rural da Record.

Adriane abriu o programa desta noite com uma votação no R7 para definir o destino dos infiltrados. Cabia ao público decidir se Matheus e Carol deixariam o reality, como estava previsto, ou se passariam a competir como peões oficiais. Até então, a dupla teria sua saída confirmada, inclusive com participações já anunciadas no “Hoje em Dia” desta quarta-feira (24/9) e na “Cabine de Descompressão” após a formação da Roça. No entanto, com expressivos 92,70% dos votos, os espectadores praticamente decretaram por unanimidade que os dois deveriam permanecer na casa para agitar ainda mais a temporada.

Durante o programa, Galisteu também revelou o resultado da votação interna da sede sobre a identidade dos infiltrados: Matheus recebeu cinco votos e Carol, sete. Assim, ambos foram descobertos e perderam a chance de levar o prêmio de R$ 50 mil destinado a quem passasse despercebido. O valor, agora, será dividido entre os peões que acertaram suas identidades.

Na sequência, a apresentadora anunciou oficialmente a decisão do público e deu a palavra a Matheus e Carol: eles aceitaram o convite e, a partir de agora, passam a integrar de vez o elenco fixo de “A Fazenda 17”.

