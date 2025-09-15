“A Fazenda 17”: que horas estreia o reality show?

“A Fazenda 17” estreia nesta segunda-feira (15), na Record. O reality levará consigo uma série de novidades para a tela da Record TV.

A 17ª edição do reality show reunirá 26 participantes em busca do prêmio de R$ 2 milhões e seguirá sob a direção de Rodrigo Carelli.

O reality estreia a partir das 22h30, já com a divulgação de todos os participantes.

O volume de peões iguala o recorde estabelecido na última edição do programa. Mas, ao contrário das edições passadas, a dinâmica do Paiol não irá acontecer, e todos os participantes entram direto na disputa pelo prêmio milionário.

A dinâmica consistia em alguns participantes confinados à parte do elenco principal e disputando por uma vaga no reality show.

Em comunicado, a emissora afirmou que o novo ano do reality show promete disputas intensas, convivência cheia de reviravoltas e muitas surpresas para o público.

Sobre o elenco do reality, Carelli confirmou que a maioria dos nomes já foi especulada na mídia, mas alertou que haverá surpresas reais entre os escolhidos: “Quase todo mundo que está foi citado em algum momento, o problema é que teve muita gente citada… Mas a gente tem aquele fator ‘uau’, que todo mundo vai falar ‘não acredito que essa pessoa aceitou ir para ‘A Fazenda’.”

Gabriela Spanic, Dudu Camargo, Guilherme Boury e Nizam são alguns dos nomes já confirmados no reality. Isso porque imagens de dentro da sede vazaram nas redes sociais.