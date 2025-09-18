A Fazenda 17: Record se manifesta após pedidos de expulsão de Yoná por polêmica

A Record decidiu que Yoná Sousa permanecerá em “A Fazenda 17” após mostrar os seios para Wallas Arrais durante uma discussão no reality show. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (18/9) pela emissora, que considerou que o comportamento da participante “não é passível de punição”, conforme as regras do programa. O incidente ocorreu na manhã de hoje, no quarto da sede, e gerou repercussão entre os participantes e nas redes sociais.

Segundo informações divulgadas pela Record ao colunista Kadu Brandão, do portal iBahia, a emissora confirmou que a participante seguirá normalmente no jogo, apesar dos pedidos de expulsão por parte do público nas redes sociais.

A confusão começou quando Yoná, recém-chegada da Baia, tentava trocar de roupa e se incomodou com a presença de Wallas, que estava deitado na cama onde estavam seus pertences. “Eu falei para todo mundo. Eu trocando de roupa e ele bem aqui, vocês aceitariam isso? Aqui é convivência, mas tem que ter respeito com as mulheres”, declarou a peoa.

Wallas defendeu sua posição afirmando: “Eu quero saber no que eu estou atrapalhando ela. Eu estou aqui [na cama], as coisas dela estão ali[ao lado]. Precisa levantar e esfregar os peitos na minha cara? Todo mundo está se trocando junto. É um reality ao vivo, onde todo mundo vem, toma banho, se troca, se expõe mesmo”.

O cantor questionou ainda a atitude da colega de confinamento: “Ninguém tem prioridade aqui, não. Todo mundo foi convidado igual, ninguém é melhor que ninguém. Por que, pra ela se trocar, eu preciso sair do quarto? A mulher que quiser se trocar com privacidade, ela fica em casa. Ela não vem para um reality. Tá louca! Tenha respeito”.

Após Wallas deixar o ambiente, Yoná confirmou o ato a Dudu Camargo, que perguntou: “Tu pegou os peitos e colocou [pra fora] mesmo? Tirou o sutiã e tudo?”. Ela respondeu: “Eu fiz. Ele não quer ver? O cara estava aqui o tempo todo perto de mim. Ele estava aqui [do lado]”.

Wallas expressou seu desconforto com a situação aos outros participantes: “Demorou um, dois segundos. Estou [traumatizado], porque não esperava. Estou besta com a atitude. Se eu faço aquilo, seria o quê? Se fosse um homem fazendo isso com uma mulher, expondo a parte íntima?”. Alguns peões classificaram a atitude como possível assédio.