“A Fazenda 17”: saída de Gabily, muito choro e novas estratégias agitam a madrugada

A noite de quinta-feira (25/9) foi marcada por muita emoção em Itapecerica da Serra. A primeira eliminação de “A Fazenda 17” aconteceu, e a cantora Gabily não obteve votos suficientes para permanecer no programa. Com isso, alguns peões comemoraram enquanto outros demonstraram tristeza. Veja como foi a edição e o pós-eliminação.
Gabily deixa “A Fazenda 17”
Com 26,95% votos, Gabily não conseguiu manter seu lugar no jogo. Fabiano e Carol se saíram melhor na disputa e seguem na competição em busca do prêmio milionário depois da primeira Roça.
Dudu e Yoná analisam estratégias
Logo após a roça, Dudu e Yoná conversaram sobre as mensagens do público para tentar entender quem é mais querido entre os peões. “Quando volta [da roça] duas vezes, é um recado”, comentou o apresentador, e a colega concordou.
Tàmires revela preferências para a Roça
Tàmires já imagina cenários hipotéticos no jogo e deixou claro: se for para a Roça, prefere enfrentar Martina, com quem mantém um embate intenso dentro do confinamento.
Gabily participa da Cabine de Descompressão
Após a eliminação, Gabily participou da Cabine de Descompressão e desabafou com o apresentador Lucas Selfie. A cantora lamentou não ter conseguido se mostrar mais para o público e comentou que a decisão de Tàmires de bagunçar a ordem do “resta um” acabou influenciando sua saída do programa.
Peões enfrentam o frio e pulam na piscina
Mesmo com o vento gelado em Itapecerica, Carol e algumas colegas aproveitaram para se refrescar na piscina, e Fernando também se juntou à comemoração.
Treta por comida
Shia demonstrou descontentamento ao ver que outro grupo pegou uma panceta para comer individualmente, enquanto ele sempre cozinha para todos.
Martina emociona-se com saída de Gabily
Martina não escondeu a tristeza pela eliminação de Gabily e caiu no choro. A peoa foi consolada por Creo e outros colegas dentro do confinamento.