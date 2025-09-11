A ligação que impediu Michael Jackson de morrer no 11 de setembro

Os ataques terroristas contra o World Trade Center, em Nova York (EUA), em 11 de setembro de 2001, mataram quase 3 mil pessoas.

O que nem todo mundo sabe é que, por pouco, Michael Jackson não esteve entre as vítimas fatais do que foi considerado o pior ataque terrorista da história.

Segundo relato do irmão do rei do pop, Jermaine Jackson, no livro You Are Not Alone: Michael: Through a Brother’s Eyes (2011), Michael tinha uma reunião marcada em um dos andares superiores de uma das torres, na manhã do dia fatídico, em um horário próximo aos dos ataques.

Por pouco, Michael Jackson não estava em algum dos andares superiores de uma das torres atingidas pelos aviões

Michael Jackson

No entanto, o cantor perdeu o compromisso porque havia passado a madrugada ao telefone com a mãe — o que acabou salvando sua vida.

Na manhã de 11 de setembro de 2001, o músico acabou se atrasando e optou por não comparecer ao compromisso, ficando na cama para assistir Os Simpsons. A programação, porém, foi interrompida por volta das 8h50, no horário local, com a notícia do atentado. Poucos minutos depois, às 9h03, a segunda aeronave atingiu a Torre Sul.