A Papuda está de portas abertas para Bolsonaro e os demais golpistas

Cadê o levante popular, cadê? Os mais radicais seguidores do inelegível sempre acenaram com um levante se Bolsonaro, injustamente preso no seu domicílio e atado a uma tornozeleira eletrônica, fosse condenado pelo Supremo Tribunal Federal.

Não sei em outros lugares, mas em Brasília, ontem à noite, os bolsonaristas enlutados se recolheram mais cedo e em silêncio, enquanto a esquerda, eufórica, encheu os bares para festejar a má sina do incomível, imbrochável, imorrível, imortal.

Para quem disse que só largaria o poder preso, morto ou com vitória, e em caso de vitória não teria porque largar, o 11 de setembro de 2025 foi o pior dia da sua vida. Continuará preso em casa. E depois cumprirá a pena de prisão de 27 anos e três meses.

Parte da pena, algo como seis anos ou pouco mais, será cumprida em regime fechado. Sem direito a anistia. Porque não cabe anistia pelos crimes de golpe de Estado e de tentativa violenta de abolição do Estado Democrático de Direito, segundo a Constituição.

Por ora, só o ministro Alexandre de Moraes, relator do processo do golpe, sabe onde Bolsonaro ficará preso, mas não conta. Cada coisa a seu tempo. Moraes não tem pressa. De resto, a Justiça tem lá seus ritos e prazos a serem respeitados sem nenhum atropelo.

A cúpula do Exército quer evitar a prisão de Bolsonaro em alguma unidade militar para prevenir futuros aborrecimentos. A tropa ainda está sob os efeitos do vírus do bolsonarismo. A Polícia Federal tem uma sala pronta para abrigar o hóspede incômodo.

Não faltará vaga para ele no presídio federal da Papuda, o mais inexpugnável do país. Ali sempre cabe mais um inquilino forçado e desgostoso. Seria a suprema humilhação para Bolsonaro, como ele mesmo já admitiu em conversa com seus aliados.

Bolsonaro acha que tem uma imagem a zelar e não quer vê-la mais arranhada do que já foi. Delírio de quem vive de costas para a realidade e sonha com a reabilitação. No passado, sonhou em se reabilitar junto aos seus companheiros de farda e deu certo.

Porque deu certo uma vez não necessariamente dará certo desta vez. A ficha custa a cair para o preso. É melhor Bolsonaro já ir se acostumando com a condição de preso por longa temporada. A Papuda dispõe de boa assistência médica para presos doentes.

O inferno de Bolsonaro está longe de terminar. Ele e seu filho Eduardo Bolsonaro, embaixador do tarifaço de Trump, deverão enfrentar outro processo tentativa de obstrução da Justiça no caso da trama golpista. O processo está na fase de investigação.

Se a Polícia Federal indiciar os dois, se o Ministério Público oferecer denúncia, e se ela for aceita pelo Supremo, Bolsonaro e Eduardo se tornarão réus e serão julgados pela Primeira Turma do tribunal. Pobre dos candidatos que aspiram seu apoio.

Um deles, Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, saiu em defesa de Bolsonaro. Um Bolsonaro em seus estertores complica a situação de Tarcísio que pensava, ou pensa, em concorrer à Presidência da República no próximo ano.

Disse Tarcísio:

“Se não se pode transigir com a impunidade, também não se pode desprezar o princípio da presunção da inocência, condenando sem provas”.

Onde a Justiça encontrou fartas provas da mais bem documentada tentativa de golpe da história do Brasil, Tarcísio não viu nenhuma. As provas que o ministro Luiz Fux viu só foram suficientes para condenar um ajudante de ordem e um general, ninguém mais.

