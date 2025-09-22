A pedido da família, velório de JP Mantovani será restrito para garantir “privacidade”

A despedida do apresentador e modelo João Paulo Mantovani, de 46 anos, será marcada por uma cerimônia discreta. O velório, que ocorrerá em local e data não divulgados, será reservado apenas para amigos e familiares próximos.
A decisão de não abrir o evento para o público e a imprensa foi comunicada pela assessoria do artista, que pediu privacidade para que a família possa vivenciar este momento de luto e dor. João Paulo Mantovani, que era casado com a cantora Li Martins, ex-integrante da banda Rouge, faleceu na madrugada do último domingo (21/9).
O apresentador sofreu um grave acidente de moto na Marginal Pinheiros, em São Paulo. O casal se conheceu em um reality show há quase dez anos e formalizou a união em junho deste ano. Em um post emocionante nas redes sociais, a cantora se despediu do marido e fez um apelo por respeito.
Na mensagem, Li Martins pediu “paz e silêncio” para conseguir lidar com a perda e expressou sua gratidão pelo carinho e orações de todos, mas reforçou a necessidade de privacidade neste momento difícil. A nota da assessoria também solicitou que a imprensa e o público respeitassem o luto da família e informou que não haverá mais declarações. O apresentador deixa sua filha, Antonella, de sete anos.