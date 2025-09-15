A pergunta “fácil” do Passa ou Repassa que deixou ex-paquitas perdidas

As ex-paquitas Ana Paula Almeida (Pituxita), Priscilla Couto (Catuxita) e Catia Paganote (Miuxa) participaram do Passa ou Repassa neste domingo (14/9) e ficaram confusas com uma pergunta considerada “fácil” por Celso Portiolli.

A questão foi: “Que número cardinal é equivalente ao ducentésimo trigésimo quarto?”. O trio do time azul discutiu rapidamente e preferiu passar a pergunta.

Na sequência, o time amarelo — com Lucas Penteado, Buchecha e Babu Santana — respondeu sem titubear: 234. A resposta correta rendeu 400 pontos à equipe. Portiolli ainda provocou: “Era fácil, hein”. Ana Paula tentou justificar: “Por ser fácil, a gente pensa em um monte de coisa…”.

Ex-paquitas se confundem com pergunta no Passa ou Repassa pic.twitter.com/VeRXgPfJwC — WWLBD ✌🏻 (@whatwouldlbdo) September 14, 2025

Pergunta e resposta

Ducentésimo trigésimo quarto → 234

Fonte: Reprodução/SBT

Redigido por: ContilNet