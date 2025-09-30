30/09/2025
“A realidade é essa”: Presidente da Beija-Flor explica saída de Brunna Gonçalves

Escrito por Portal Leo Dias
O presidente da Beija-Flor de Nilópolis, Almir Reis, falou pela primeira vez sobre a saída de Brunna Gonçalves do posto de musa da escola. A polêmica em torno do desligamento começou logo após o anúncio oficial, na quarta-feira (24/9). No dia seguinte, a esposa de Ludmilla foi anunciada na Acadêmicos do Grande Rio.

Em entrevista ao TV Fama, o mandatário esclareceu que a decisão foi tomada pela ausência da bailarina na rotina da agremiação: “Nós achamos por bem dar valor, especificamente, ao nosso povo presente. A gente tem o maior carinho pela Brunna. Acho ela uma menina maravilhosa, mas ela não é presente. A grande realidade é essa”.

“A gente precisa de gente que esteja aqui todos os dias, em todos os eventos, não só na hora do glamour. E, infelizmente, devido à agenda dela, que eu entendo, ela não podia”, continuou Almir, que seguiu elogiando a ex-musa da escola, apesar das ressalvas quanto à performance dela no cargo: “Ela é um amorzinho, a gente gosta muito dela”.

“As portas estão abertas para quando quiser vir, mas para desfilar, não! Antes de qualquer coisa, você tem que ter amor. A gente achou melhor dar valor ao nosso povo presente”, completou o presidente da Beija-Flor.

Logo após oficialização da saída de Brunna, o portal LeoDias entrou em contato com a agremiação, que explicou: “A Beija-Flor de Nilópolis sempre valorizou a força da sua comunidade, e o protagonismo dela segue soberano em nossa história. Para o projeto do Carnaval 2026, algumas posições no chão foram repensadas pela diretoria”. Desde então, a polêmica seguiu ganhando novos capítulos, e Silvana Oliveira, mãe de Ludmilla e sogra da bailarina, chegou a pedi-la em “uma escola que a valorize verdadeiramente”.

De acordo com fontes deste portal, a polêmica teria se iniciado após Ludmilla não aceitar se apresentar no casamento de Gabriel David, herdeiro da Beija-Flor e presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (LIESA), e Giovanna Lancellotti. A ausência teria irritado a estrela da Globo, que, de acordo com pessoas próximas, ordenou a saída de Brunna Gonçalves da Beija-Flor.

Em entrevista à repórter Monique Arruda, do portal LeoDias, Gabriel David negou qualquer desavença com o casal, além de afirmar não ter interferência das decisões de sua ex-escola: “Eu não fazia ideia do ocorrido. Fui descobrir o motivo dela não desfilar mais depois que a notícia saiu. Porque realmente eu não respondo, não participo e não falo pela Beija-Flor”.

